Marzà promete universidad y comedor escolar gratis

Comedor escolar gratuito para todos los alumnos, tasas universitarias variables en función del nivel de ingresos de forma que los estudiantes con menos renta no paguen matrícula y el adelanto de la escolarización gratuita a la Educación Infantil 2 años. Estas son las tres grandes promesas con las que Compromís irá a las elecciones autonómicas del próximo 28 de abril.

Así lo avanzó ayer el conseller de Educación y cabeza de cartel de la coalición valencianista por Castelló, Vicent Marzà, en la primera de las conferencias sectoriales con que esta formación calienta motores de cara a la campaña electoral y que, bajo el título Educació, valentia i compromís , se centró en el área estrella que ha liderado este partido en el Consell del Botànic.

El acto lo abrió la número uno de Compromís por València y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien fue presentada como «la próxima presidenta de la Generalitat». Oltra calificó de «milagro» lo que ha hecho la conselleria esta legislatura para desmontar «la estrategia bien planificada de la derecha para que la educación pública fuera el lugar donde van aquellos que no pueden pagar, perpetuando y acentuando las diferencias sociales».

Oltra, sin mencionarlo, marcó distancias con el PSPV al apuntarse los grandes logros de la política educativa del Botànic: «Sin Compromís, Xarxallibres (el programa de gratuidad de libros de texto del que se benefician 454.636 alumnos) se habría quedado en un simple cheque de 100 euros por escolar»; y «6.000 maestros más que no estarían trabajando si no estuviera Compromís»... Para concluir que «el inmenso esfuerzo de estos últimos cuatro años no se habría dado: sin Compromís se habría hecho chapa y pintura en Educación».



«Prestigiar la educación pública»

Marzà subrayó que el reto de la próxima legislatura debe ser «prestigiar la educación pública: hemos de hacer posible que todos quieran llevar a sus hijos a la escuela pública, porque es la mejor y la única que garantiza la igualdad de oportunidades». «No podemos dejar la educación en manos del mercado, pues sin igualdad de oportunidades nunca conseguiremos una sociedad justa y libre», remarcó.

Por ello propone un plan de «cohesión social» cuyo eje principal, tras ampliar las becas de comedor en 40.000 niños esta legislatura, será «avanzar en los próximos cuatro años en la gratuidad para el total de usuarios de este servicio, para lo que cambiaremos su modelo de gestión e invertiremos más».

Marzà también inistió en seguir extendiendo la gratuidad de la enseñanza a los 2 años, porque «es la edad clave para reducir desigualdades». Para el próximo curso la conselleria ofrece 15.030 plazas gratuitas de Educación Infantil 2 años en la red pública, pero el conseller va más lejos y anuncia que con Compromís «Infantil 2 años será una enseñanza gratuita en el País Valencià».

La tercera propuesta de Marzà son «tasas universitarias variables en función de la renta, de forma que los que tengan menos ingresos no paguen». Para el conseller «aunque hemos bajado un 15 % las tasas y duplicado la inversión en becas, al pasar de 25 a 31,8 millones, eso no es suficiente». Por ello ampliará la exención de tasas más allà del actual 28 % de alumnos que no pagan la matrícula al estar becados por el ministerio o el Consell.