De la nieve a la playa

El pasado domingo, era noticia la situación que teníamos en el litoral mediterráneo: temperaturas de hasta 30ºC en la Comunidad Valenciana o Murcia, playas y chiringuitos abarrotados, gente en el agua€Y no era la primera vez que sucedía en este mes de marzo. Sin embargo, el panorama era bien distinto 48/72 horas después: la nieve caía en las montañas alicantinas o en la Serra de Tramuntana, entre otros sitios. Y como es habitual, el cambio climático fue señalado como el principal culpable. Aunque por un lado no es habitual tener esos valores tan altos a estas alturas del año (y más cuando como comento no ha sido la primera vez en este mes que hemos llegado a los 30ºC), los cambios bruscos de tiempo están a la orden del día en el Mediterráneo. A nuestra situación geográfica y la orografía peninsular, hay que sumar los aspectos climáticos. Estamos ya en la primavera climatológica, por lo que el jet stream tiende a presentar meandros más pronunciados que en invierno, por lo que se van sucediendo días cálidos y estables con otros frescos e inestables. No es algo nuevo que un día estemos de mangas de camisa y que al siguiente vayamos a la nieve, y como en otras muchas ocasiones, es un problema de memoria meteorológica. Otro buen ejemplo lo encontramos en algunos de los episodios de lluvias torrenciales más conocidos. En ocasiones, el día anterior a un diluvio en el Mediterráneo está precedido por el polvo en suspensión y las altas temperaturas en aquellos casos en los que una gota fría o DANA cruza el Golfo de Cádiz y el Estrecho de oeste a este. Por si alguien ha entendido mal lo que quería decir al principio, no niego el cambio climático al afirmar que estos cambios de tiempo son habituales. Lo son, pero parece que pueden ser más bruscos si se cumplen las previsiones de los modelos climáticos, que auguran un aumento de episodios de temperaturas extremas y de las sequías y de las inundaciones. Pero tampoco hemos de caer en el error de achacar todo lo que pasa al cambio climático.