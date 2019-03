Las 21 Trobades d'Escoles rinden homenaje al lexicógrafo Francesc Ferrer

Cuenta atrás para dar el pistoletazo de salida a las Trobades d'Escoles en Valencià de este año. Un total de 21 son las citas que desde Escola Valenciana se han preparado para el presente ejercicio. Las citas arrancan el próximo 31 de marzo en la localidad de Santa Pola, en la comarca del Baix Vinalopó, y ya no paran hasta el próximo 8 de junio en Benilloba, donde acudirán escolares del Comtat y l'Alcoià.



La presentación del calendario, el cartel, la imagen corporativa y el lema tuvo lugar ayer en el municipio de la Font d'en Carròs, con la presencia de Natxo Badenes, presidente del colectivo organizador; Pilar Gregori, representante de la coordinadora en la comarca de la Safor, y el alcalde de esta localidad, Pablo Puig, entre otros representantes.



La elección del municipio para la presentación no fue casualidad, ya que las Trobades de 2019 serán un homenaje a Francesc Ferrer Pastor, lexicógrafo valenciano nacido en esta localidad, que durante 2018 ha celebrado el centenario de su nacimiento. No en vano, también se ha escogido un lema en honor al autor del Diccionari Valencià Escolar: «Som i Serem Paraula». Pese a ello, el encuentro de la Safor de este año no se ha programado en la Font, sino en Tavernes de la Valldigna y será el 4 de mayo.



Durante esas jornadas, los escolares, así como el profesorado, madres y padres, podrán disfrutar de talleres y concursos que preparan tanto desde la federación de Escola Valenciana como desde diferentes asociaciones locales y actuaciones musicales.



«El valenciano genuino»







Patrimonio compartido

Badenes destacó la figura de Ferrer Pastor como «recuperador del valenciano genuino» en un diccionario que «aún hoy se puede usar en las aulas». El presidente del colectivo señaló que el lexicógrafo lo hizo «cuando el valenciano había caído en desuso, después de muchos años de falta de políticas lingüísticas por parte de las instituciones valencianas y porque nuestra lengua no se enseñaba en los centros escolares».El Ayuntamiento de La Font y Escola prepararon una mañana festiva para los escolares de la localidad. Pasaron la mañana en el parque Tirant i Carmesina, donde pudieron jugar algunos minutos. Después, un grupo de pequeñas y pequeños contó la vida de Ferrer Pastor mediante un «auca». Para cerrar la mañana, todos juntos interpretaron el tema «Som i Serem Paraula», que se ha adoptado como himno de las Trobades de este año y que ha sido compuesto por Dani Miquel. Por la tarde, actuó el grupo Canta Cantalla, con canciones dirigidas al público infantil. Tras ellos se subieron al escenario Cactus i Nuc.El acto también sirvió para dar a conocer el manifiesto que se leerá en todas las Trobades. El escrito defiende el modelo educativo basado en la enseñanza en valenciano, «que ha demostrado ser un modelo de éxito porque, después de más de 30 años de aplicación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, generaciones de alumnos han logrado un nivel óptimo de competencia lingüística, tanto en castellano como en valenciano».La entidad considera que estos «buenos resultados» han supuesto el «empujón de salida» de la actual ley de plurilingüismo, que recoge un incremento global de los programas en valenciano del 30 % al 52 %, con la incorporación de una lengua extranjera. Pese a este aumento, desde Escola Valenciana consideran que se trata de un porcentaje «bajo» en «un sistema educativo que debe ser respiro de la diversidad lingüística y cultural del país».El escrito de Escola hace un llamamiento a fomentar el valenciano «como un patrimonio compartido» y «sin fronteras internas, sin excepciones aislacionistas ni prejuicios morales». Para ello, a través del manifiesto se reclama «una ley de igualdad lingüística que acabe con las discriminaciones» y supere «recelos infundados».La de este año será la 34 edición de las Trobades, que arrancaron el año 1986 en Benifaió y la Xara y no han parado hasta el momento reuniendo a cerca de 200.000 personas cada año.Pilar Gregori invitó a la comunidad educativa a participar en los encuentros y agradeció la implicación del pueblo de La Font en la organización del acto, especialmente de la concejala de Educación, Dolors Escrivà, y las directoras de los centros escolares locales, Quina Barba y Rosana Altur. El alcalde, Pablo Puig, agradeció el homenaje a la figura de Francesc Ferrer Pastor.