Bronca en las Corts por el premio a una activista de los vientres de alquiler

El acto de las Corts el viernes en defensa de la igualdad de las mujeres acabó en bronca y polémica

Cuatro años de más consenso que divergencias en la comisión de Igualdad y LGTBI de las Corts acabaron por saltar por los aires en tiempo de descuento y con la cámara valenciana ya disuelta.

El grupo socialista está trabajando ya en una queja formal ante la Mesa de las Corts en la que solicita que se anule el reconocimiento que el viernes la institución otorgó a una de las diez mujeres y entidades homenajeadas en el acto les Corts de les Dones.

La retirada se pide en concreto para Amparo Morell, representante de la Asociación Son nuestros hijos, un colectivo que hace activismo en favor de los úteros de alquiler, una actividad muy controvertida y que, además, es ilegal en España. Morell fue una de las mujeres propuestas por Ciudadanos para este acto en el que las Corts distinguen a mujeres que desde ámbitos diferentes contribuyen a la igualdad real entre mujeres y hombres.

Aunque cada grupo propone a dos personas, el pacto es que el acuerdo se adopte por unanimidad, sin vetos a una u otra candidata como ha venido ocurriendo hasta ahora. Ciudadanos, al hacer su propuesta, presentó a Morell como responsable del departamento financiero de una empresa denominada Anexa Logística.

Sin embargo, el día del acto, la mujer fue presentada como responsable de la citada asociación y cuando subió a la tribuna hizo un discurso centrado en su experiencia personal al haber acudido a un vientre de alquiler para satisfacer su deseo de ser madre. Sus palabras causaron indignación en el hemiciclo, en el que se sentaban representantes de movimientos feministas, así como entre diputadas de izquierdas con una postura contraria a los vientres de alquiler. La indignación fue a más cuando la asociación Son Nuestros Hijos difundió en las redes sociales que las Corts y todos los grupos habían homenajeado a todas las madres por la gestación subrogada.

Por eso, el grupo parlamentario socialista tratará de impugnar el acuerdo y está recibiendo ya adhesiones de numerosas entidades feministas y organizaciones de mujeres para que eso ocurra.

Las disputadas socialistas Rosa Peris y Rosa Mustafá, miembros de la comisión de Igualdad, echaron en cara a Merche Ventura (diputada de Ciudadanos y representante en la comisión de Igualdad) su actuación.



«Confianza quebrada»

«Muy mal, has quebrado la confianza de todos los grupos y has mentido a toda la institución. Jamás el grupo socialista apoyaría un premio para quienes explotan a las mujeres. No en nuestro nombre», apuntó Peris. Mustafá por su parte abría un hilo en una red social para explicar «la engañifa» de Ciudadanos. «Ha sido realmente vergonzoso que desde la tribuna de las Corts se haya hecho elogio de una actividad ilegal como son los vientres de alquiler. Las feministas que estábamos allí nos hemos sentido absolutamente escandalizadas. Por eso, debe quedar claro: las Corts no han hecho homenaje a las madres por gestación subrogada. El grupo Ciudadanos ha hecho un terrible ejercicio de fraude y burla a la institución y por lo tanto, a todos los valencianos y valencianas», dijo.

Ventura niega el engaño, y declara sentirse «orgullosa de contribuir a avanzar en este país de mentes retrógradas que entienden el feminismo desde la imposición a las mujeres de qué pueden hacer o no con su cuerpo».