El candidato del PP a la alcaldía de Aldaia reparte 1,3 millones de euros

Si Francisco Ferrandis prometió el jueves que creará riqueza en Aldaia, estaba diciendo la verdad. El candidato a la alcaldía por el PP, que fue proclamado la noche del jueves, repartió ayer desde su administración de la calle Iglesia un premio de 1,3 millones en el sorteo del Día del Padre de la Lotería. Gran parte del día todo apuntaba a que en realidad había dado, además, los 15 millones del premio especial al décimo. A primera hora de la tarde hasta él mismo tenía dudas. Y cuando acudió a la administración para comprobarlo fehacientemente, pudo constatar que no. Ferrandis, de 53 años e histórico mandatario del PP local, bromeaba sobre el premio: «lo que prometo, lo cumplo». Y es que tiene la costumbre de decir con frecuencia «esta semana doy un premio», añadía con sorna.

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional ha dejado en Aldaia 130.000 euros por décimo. Se han vendido diez. Y según Ferrandis, se trataba de un número «de los que llamamos salpicados, números aleatorios que te envían y que son diferentes cada semana», explicaba. Es por ello que descartó rápidamente el poder identificar a algún abonado de número fijo o alguna asociación. «No tengo ni idea. De momento, nadie ha insinuado nada ni ha dicho que le haya tocado. Yo no lo revelaría, claro está. Pero es que tampoco privadamente ha venido nadie ni me han llamado para decírmelo en secreto», según contaba ayer a Levante-EMV.

De esta forma, el sorteo especial por el Día del Padre ha dejado un premio de 1,3 millones al 86.445, con 130.000 euros por décimo, según la información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press. El segundo premio, de 250.000 euros, ha recaído en el número 96.843 y se vendido en Jódar (Jaén), Badalona (Barcelona) y Zaragoza. Los reintegros corresponden a los números 5, 1 y 4.



Ningún agraciado lo dice

Ferrandis, hombre muy popular en Aldaia en ambos sentidos (por conocido y por ser un veteranísimo del PP) explicaba ayer que «siempre es bonito dar un premio». E insistió en que «ya hemos dado otros» desde su administración número 2, conocida como El palmito de la sort. Ferrandis contaba ayer que se enteró del premio en la administración ayer por la mañana. Pero no porque estuviera atento al sorteo, si no por que le llamaron para decírselo. «Normalmente, los sábados no voy. Pero ayer fui y viví esta alegría directamente», aunque insistió en que ninguno de los posibles diez agraciados con 130.000 euros cada uno (o alguno con el doble o el triple, si compró más boletos) hizo amago de aparecer por la administración. Ferrandis, que ya se presentó a las elecciones como cabeza de lista cuando tenía 34 años y con 40, lo hace ahora con 53. «Sigo siendo joven», bromea. «Pero como estoy tanto tiempo en política, pensarán que tengo más edad», añade.