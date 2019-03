Català incorpora a su campaña a González Pons e históricos del PP

La candidata del PP al Ayuntamiento de València, María José Català, ha incluido al eurodiputado y miembro de la ejecutiva del PP Esteban González Pons en su comité de campaña para las municipales. Además del europarlamentario se enrolan en el equipo de campaña de Català la número uno al Congreso por València, Belén Hoyo y el cabeza de lista al Senado, Fernando de Rosa, ambos militantes de València ciudad. De la relación aprobada ayer por la gestora municipal forman parte también históricos del PP como Carlos González Cepeda, Martín Quirós o el exconseller Máximo Buch.

Mientras María José Ferrer Sansegundo será la directora de la campaña de Català. En el partido aseguraron que en el equipo de campaña están representados militantes de todos los distritos de la ciudad y la candidata añade que el comité «tiene un carácter amplio y plenario para que sea lo más participativo, integrador y representativo posible de todos los distritos del PP». Català también aseguró ayer en el acto de presentación de su equipo que es urgente liberar a la ciudad de València de manos «de quien no la quiere, de quien no la potencia, de quien no piensa lo mejor para ella, y sobre todo de quien no estima su historia, su tradición, su lengua y su cultura». Un comité ejecutivo y siete equipos de trabajo forman el equipo.