El expresident Josep Lluís Albinyana, cabeza de Esquerra Republicana a las Corts

El presidente del Consell preautonómico, Josep Lluís Albinyana, encabeza la candidatura por Castelló de Esquerra Republicana del País Valencià a las Corts.

La formación catalana anuncia así que Albinyana vuelve a la política activa. En 2015, encabezó la candidatura de Compromís-Podemos-És el Moment al Senado, pero no obtuvo escaño en favor de la segunda de la lista, Dolors Pérez.

Ahora, según recoge la formación en un comunicado, "no podía negarme al ofrecimiento de Esquerra por lo que representa y porque no se puede mirar de lado la defensa de las libertades democráticas. Yo acepto el que me pide Josep Barberà por los valores que representa ERPV y porque no puedo mirar a otro lado", señala Albinyana, quien no lidera el proyecto sino que "forma parte de él".

Precisamente el presidente Josep Barberà, cabeza de lista por València, ha declarado que para los republicanos valencianos "es un honor que la única persona que ha practicado el valencianismo político desde la máxima institución del País Valencià encabece nuestra candidatura". "Es un referente político cargado de coherencia y honestidad", señala Barberà del expresidente. , valors que avui més que mai cal recuperar".

El profesor de la Universitat d'Alacant i presidente comarcal de l'Alacantí de ERPV, Mikel Forcada, encabezará la candidatura por la demarcación de Alicante.

Al Congreso irá Santi Zorío por Castelló, Jaume Ferrà por València y Patri Minyana por Alicante. En cuanto al Senado, serán Albert Amorós, Vicent Ruiz i Francesc Puchol los candidatos por Alicante, València i Castelló

A las europeas será Guillem Agulló quien represente a la formación en las elecciones del 26 de mayo.