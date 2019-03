La Politècnica supera a Oxford, Cambridge o Yale en YouTube

La Universitat Politècnica de València (UPV) se ha colado en el top 10 mundial de canales universitarios de YouTube, la plataforma global de referencia en alojamiento de vídeos. En concreto, la UPV ocupa la séptima posición según la clasificación elaborada por UniRank con datos de 2018, que ordena las instituciones de educación superior del planeta con mayor número de suscriptores en su canal oficial de YouTube.

Es la primera universidad de habla hispana entre las 10 universidades más populares del mundo en YouTube, por lo que se ha convertido en la referencia mundial de contenidos elaborados mayoritariamente en español. En esta clasificación dominada por canales angloparlantes, la Politècnica supera en número de suscriptores a Oxford, Cambridge o Yale.

A día de hoy, la UPV cuenta con 9.627 vídeos publicados, en su mayoría material formativo, que suman más de 42 millones de visualizaciones, y supera los 157.000 suscriptores. Su catálogo de vídeos abarca onceptos relacionados con cualquiera de las ramas de conocimiento que imparte: de arquitectura a informática, pasando por telecomunicaciones, industrial, automática, diseño, aeroespacial, salud, agroalimentación, biomedicina, turismo, Administración y Dirección de Empresas (ADE), comunicación o bellas artes.

La impresión de planos con Auto CAD, el vídeo más popular

Hoy por hoy, el vídeo más popular es el que lleva por título Manejo de escalas en AutoCAD para la impresión de planos, que fue publicado en la plataforma hace siete años por el profesor José Manuel Navarro Jover, del Departamento de Ingeniería Gráfica. El archivo, que forma parte de un curso más completo sobre cómo crear objetos 3D, supera las 497.960 visualizaciones y acumula un total de 2.300 me gusta.

En general, los vídeos de la UPV alojados en YouTube tienen una duración variable: de 1 minuto (instrucciones para llevar a cabo una tarea informática) a 2 horas (clases magistrales), aunque la mayoría ronda los 5-10 minutos y tratan sobre cualquier aspecto formativo.

Han sido creados por el personal docente e investigador de la UPV, con el soporte del Área de Sistemas de la In formación y las Comunicaciones (ASIC) y del Área de Comunicación (ACOM), que se encarga de la gestión del canal.

La institución cuenta para ello con un sistema propio de producción de materiales de calidad, Polimedia, fruto de una tecnología innovadora. Entre otros, el campus de Vera de València, alberga cuatro estudios totalmente equipados operados por un técnico en cada sesión. Gracias a ello, cualquier profesor puede grabar un vídeo, sin necesidad de tener conocimientos de audio, vídeos, edición o screencast... Y el resultado es inmediato puesto que no requiere postproducción.

Cabe recordar que la UPV fue una de las pioneras universidades en incorporarse al tren de la transformación digital de la educación superior. Desde el Rectorado de la institución, se apostó firmemente por esta vía, recogida ya en su primer Plan Estratégico. Tanto es así que proyectos como Polimedia llevan asociado un plan de incentivos económicos.



Cien videos nuevos al mes

El canal de YouTube de la UPV se inauguró hace casi diez años, el 30 junio de 2009 con una grabación de dos minutos y medio a modo de presentación de la institución valenciana. Desde entonces, la UPV ha continuado generando contenidos a un ritmo de 100 vídeos nuevos al mes.

En este ámbito, la Politècnica de València no solo destaca en cantidad, sino también en calidad de materiales. Recientemente, el curso Basic Spanish: One Step Further, elaborado en vídeo por las profesoras Ana Gimeno y Cristina Navarro, fue elegido como uno de los 50 mejores del mundo por Class Central, mayor referencia mundial en este tipo de análisis. Para ello, Class Central analizó más de 10.000 piezas de este tipo de alrededor de 800 universidades.