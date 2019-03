Un hospital 'simulado' para equivocarse sin hacer daño

Lucinda está en el quirófano, de parto. Puede que el proceso se desarrolle de forma natural y todo vaya bien o que el hombro del niño se atore y complique la extracción. A su lado una futura enfermera controla sus constantes y, otra futura médico asistirá el alumbramiento. Y podrán dudar y errar durante todo el proceso sin que la madre o el feto sufran daños porque Lucinda y su bebé son maniquíes hiperrealistas, dos de los 11 que están ingresados de forma permanente en el nuevo hospital virtual de la Universidad Católica de València. En él sus estudiantes de Medicina y de Enfermería pueden practicar y aprender sin miedo a errar.

Ese es el objetivo principal de estas nuevas instalaciones, que están en marcha desde principios de noviembre pero que esta mañana han sido inauguradas de forma oficial por el gran canciller de la universidad y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares; el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos y el alcalde de Burjassot, Rafael García, donde están ubicadas las instalaciones.

Son casi 1.700 metros cuadrados en los que se replica un hospital en miniatura (con dos salas de Cuidados Intensivos, dos quirófanos, una sala de dilatación, sala de hospitalización, área de Urgencias y varios laboratorios de prácticas) para que los alumnos puedan «acercarse a la realidad de un hospital con la seguridad de un entorno simulado», según ha explicado el director del centro, Constantino Tormo.



Inversión de 9 millones

La universidad ha hecho una apuesta importante para poner en marcha este nuevo recurso educativo «entre 8 y nueve millones de euros», según Tormo, ya que tanto los espacios como el aparataje que puebla los quirófanos y las salas UCI son «reales y completamente funcionales» con su toma de gases y sus arcos. Este hospital en miniatura tiene también sus pacientes, una decena de maniquíes hiperrealistas -«uno solo cuesta ya un cuarto de millón de euros», según Tormo-, de los más avanzados del mercado.

De hecho, el pequeño neonato de 24 semanas que está en una incubadora en la sala de partos es uno de los tres más avanzados que hay ahora mismo en Europa. Es uno de los cinco simuladores más desarollados del hospital.

El precio de estos pacientes «simulados» lo explica su capacidad de interactuar y reaccionar: pueden ser programados para recrear cualquier cuadro y «si les pinchas reconocen los medicamentos o gases, tienen pulso y pupilas reactivas, reaccionan...» explica José Luis Ruiz, coordinador médicos del hospital virtual y experto en simulación clínica.

Gracias al entorno y a unos pacientes realistas sin serlo, los estudiantes de ambos grados de la Católica pueden experimentar y hacerse una idea de las situaciones en las que se encontrarán en un futuro en los hospitales aunque sin miedo a dañar a un paciente real. «Yo he estado en un UCI antes de prácticas y no sabía ni que hacer, ahora tengo más seguridad y podría incluso ayudar», asegura una estudiante de quinto de Medicina que aprende en un laboratorio a intubar correctamente a un paciente. A su lado, el coordinador médico del hospital virtual reconoce que él en su época de formación tuvo que afinar esas habilidades «en cadáveres, hasta que me lancé en el entorno real, esto realmente ayuda un montón a los estudiantes».

Una vez termina la práctica, los alumnos analizan lo que han hecho en una sala de «debriefing» donde se aprende «casi tanto como en la práctica», según José Luis Ruiz.

Las nuevas instalaciones de la UCV no son «las primeras pero sí las mejores ahora mismo» según su director, si se tiene en cuenta recursos y aparajate. La universidad se plantea, además, ponerlo a disposición tanto de otras universidades como de colectivos de profesionales.

Por su parte, la coordinadora de Enfermería del hospital virtual, Laura Cubero, ha hecho especial hincapié en que en el hospital se apuesta por que trabajen codo con codo estudiantes de Medicina y de Enfermería, «recreando también la realidad o lo que se van a encontrar en el día a día».