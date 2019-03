Pedro Sánchez propone un pacto de Estado para reformar la financiación autonómica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado esta mañana en Madrid las 110 principales propuestas del programa del PSOE para las elecciones generales del 28 de abril, que coinciden con las valencianas. La medida 21 hace referencia a uno de los asuntos clave para la Comunitat Valenciana.

Dice así: " Impulsaremos un Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales".

El sistema actual, que deja a la C. Valenciana como la autonomía peor financiada, según todos los informes han reconocido, está caducado desde 2014. El expresidente del PP Mariano Rajoy se comprometió en enero de 2017, durante la última conferencia de presidentes autonómicos, a tener un nuevo modelo en un año. El plazo venció y no hubo tal. Rajoy cayó en la moción de censura de junio de 2018, Pedro Sánchez le sucedió en la Moncloa y una de sus primeras afirmaciones fue relegar la reforma de la financiación alegando que no se daba una mayoría parlamentaria para intentarlo.

Durante los últimos meses se ha avanzado en los trabajos técnicos del nuevo modelo, sobre el que existe un informe de base de distintos expertos desde el verano de 2017. El asunto está a expensas de la voluntad política para lograr un acuerdo entre autonomías y entre los principales partidos después en el Congreso de los Diputados. Sánchez, ante esta enrevesada situación, propone ahora un Pacto de Estado. Está por ver si eso supondría lanzar a la basura los trabajos realizados hasta ahora y comenzar de cero.

Las 110 medidas presentadas también contemplan otro de los grandes asuntos de la agenda valenciana durante la legislatura del Botànic. Se habla de otro Pacto de Estado, este en materia de infraestructuras, que "garantice el cumplimiento de los planes ferroviarios de alta velocidad actualmente en proceso de ejecución, así como la inversión en cercanías y otras actuaciones en los corredores estratégicos (Mediterráneo, Atlántico)".

De esta manera, el corredor mediterráneo aparece recogido como prioridad para los socialistas, al lado del atlántico.