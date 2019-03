Aznar: "No hay que repartir armas, hay que unir votos"

José María Aznar dio ayer un mitin en València. No parecía posible hace solo unos meses, cuando el expresidente se amparaba en su Fundación FAES para visitar la capital valenciana. Pero ayer, «16 años después», volvió a apoyar un proyecto que le ha devuelto la ilusión: el de Pablo Casado. «Unos me miran como un dinosaurio y otros como un resucitado. Ni una cosa ni la otra», zanjó.

Aznar demostró que su peso en el partido vuelve a ser evidente y, como tal, su opinión vuelve a ser considerada. Sin tapujos, pero sin mencionarlo de manera explícita, se refirió a Vox por primera vez para defender a su partido y lo hizo de tú a tú: «Nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguantan la mirada».

Así, el expresidente del Gobierno reivindicó la posición del PP en un espectro electoral que nada tiene que ver con el que él conoció. Hizo una llamada «moral» e «histórica» a la responsabilidad del votante de derechas para votar a su partido porque, ante la división del voto, el riesgo ya no de no ganar las elecciones, si no de dejar marchar la Constitución y la unidad de España. Por ello, dio otro toque de atención a Vox: «No se trata de repartir armas, sino de juntar votos», dijo.

Aznar fió el devenir político y territorial de España a los resultados de unas «elecciones existenciales», las del 28 de abril, que den el poder a un gobierno fuerte «que ponga fin a la chulería de esa pandilla de incompetentes que gobierna Cataluña». Ese mismo gobierno, el que lidere Casado, está llamado a resolver lo que calificó de «golpe de Estado» que hay que enfrentar con todas las consecuencias, e insistió una vez más: «Con todas las consecuencias», en una alusión a la aplicación del artículo 155 tal como proponen los populares y Cs.

El expresidente aunó en las primeras filas a la cúpula valenciana del partido. Estuvo arropado por la candidata a la Generalitat, Isabel Bonig, por Belén Hoyo, número uno al Congreso, y la candidata a la alcaldía de València, Maria José Català. Junto a ellas, otros referentes del partido como Eva Ortiz, Luís Santamaría, Vicente Betoret y el presidente de la diputación de Alicante, César Sánchez, en pleno rifirrafe por su doble candidatura al Congreso y a las Corts. Solo Bonig acompañó a Aznar en su última visita a València en noviembre, ya con Casado como presidente. En el encuentro anterior, también bajo el amparo de FAES, solo el ahora candidato por Vox, Ignacio gil Lázaro, acompañó a Aznar.

En este sentido, el expresidente se anticipó a la pregunta que muchos se hacían estos días. Aznar vuelve a la primera fila porque el PP ha recuperado su ADN, su historia y su proyecto de futuro. Se ha reencontrado con su partido, uno que reivindica su legitimidad en las instituciones por lo conseguido en el pasado. Ni una mención a la etapa de Mariano Rajoy al frente.

En clave autonómica, Aznar reivindicó el Plan Hidrológico Nacional del que «se benefició la C. Valenciana, las inversiones y el turismo que los populares atrajeron». Se remontó a 1990 para recordar que, entonces, los valencianos «no tenían nada, lo tuvieron todo, después perdieron mucho y ahora lo vamos a volver a ganar».



«Barrio secundario»

En ese viaje al pasado, Aznar aseguó que nunca ha estado dispuesto a que la C. Valenciana sea «un barrio secundario» del nacionalismo catalán y reprochó las manipulaciones culturales, lingüísticas, educativas e históricas que la izquierda ha permitido. En este sentido, reivindicó la figura de Rita Barberá que el mismo escogió, como recordó ayer. Citar a la exalcaldesa arrancó un sonoro aplauso entre el público así como entre la dirección de un partido renovado que se enfrentó a Barberá en su última época como senadora. Ahora, su herencia se reivindica de nuevo.

La candidata al Ayuntamiento de València volvió a ponerla como referente. Entre aplausos, María José Català aseguró que salen a ganar para recuperar «la València esplendorosa y gloriosa de Rita Barberá» y a liberarla del «sectarismo» de la izquierda.