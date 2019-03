El corredor mediterráneo es el eje europeo que más tiempo ahorraría a viajeros y mercancías

El corredor mediterráneo facilitaría un "ahorro de tiempo" del 44% en el transporte de mercancías y del 30% en el transporte de pasajeros si está construido antes de 2030, según un estudio que publicará en breve la Unión Europea, según ha avanzado al mediodía el comisionado del Gobierno para el eje ferroviario litoral, Josep Vicent Boira, en un coloquio almuerzo con la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos Propeller Valencia. Según este estudio aún inédito pero adelantado por Boira el ahorro que permitiría el corredor ferroviario litoral sería el "más alto tanto para mercancías como para pasajeros de los nueve corredores prioritarios transeuropeos".

Un potencial del que ya disfruta el corredor mediterráneo ya que, como recordó Boira, "el 80% de los contenedores que entran en España se canalizan a través de tres puertos: Algeciras, Valencia y Barcelona. Y los tres están en el corredor mediterráneo", aunque no todos tienen garantizada la conexión ferroviaria. Respecto a pasajeros, el comisionado gubernamental calcula que el corredor mediterráneo "podría llegar hasta los 4 millones de viajeros" y consolidarse en "una de las líneas más importantes de España".

Unas cifras que avalan la importancia de la infraestructura ferroviaria que, no obstante, logra escasos avances a nivel de ejecución de obras. La única buena noticia que ha recibido el corredor mediterráneo recientemente es la adjudicación del tramo Castellbisbal-Martorell hace un mes. "Un tramo pequeño pero esencial porque será la puerta de entrada a Europa y permitirña enlazar el corredor mediterráneo del norte con el del sur", destacó el geógrafo y máximo responsable del corredor mediterráneo a nivel estatal.

Un retraso sobre el que reflexionó Josep Vicent Boira ante los representantes del sector logístico. "Si no hacemos nosotros esta infraestructura, no la hará otros, de acuerdo a sus intereses", advirtió. Boira se refería al reciente acuerdo del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien suscribió en Italia el 'Pacto de las Naranjas' por el que los cítricos sicilianos llegarán en dos días a los mercados chinos. "La presencia de China en el Corredor Mediterráneo es un hecho que ha venido para quedarse y estamos en un momento inédito para las infraestructuras en Europa que si tú no haces la infraestructura te la hacen", advierte.