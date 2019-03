Los menores valencianos tienen acceso a su primer móvil a los 10 años de edad

«Lo que prevalece en el mundo real, también lo hace en el mundo digital». Así se expresó ayer Macarena Gea, arquitecta e influencer, en la I Jornada DIP-TIC. Se refería a una sociedad en la que la digitalización se ha vuelto un bien imperante capaz de transformar los hábitos de desarrollo y que tiene en los más pequeños su máximo exponente. El 90,4 % de los menores valencianos entre nueve y 16 años dispone de teléfono móvil, mientras que el 92,2 % posee ordenador propio o tableta, dispositivos que usan para conectarse a internet un promedio de entre tres y cuatro horas diarias, como se desprende del Estudio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en menores de la provincia de València promovido por la diputación y enmarcado en el Programa Provincial de Drogodependencias.



El proyecto profundiza en el conocimiento de este fenómeno para impulsar intervenciones educativas y preventivas que den respuesta a las necesidades que la tecnología plantea, más si se tiene en consideración que el 80 % de los jóvenes encuestados percibe falta de control por parte de sus progenitores. Establecer límites y normas en relación al tiempo de uso, así como delimitar el mismo a una franja horaria son algunas de las medidas de prevención que deben aplicar los padres, ya que tan solo entre el 19,5 % y el 36,7 % de los menores está sujeto a un control parental medio-alto.



Además, la investigación refleja que la edad media de inicio de uso son diez años en el caso de los móviles, nueve en el de ordenadores y tabletas y ocho en las consolas. Un escenario en el que el manejo de dispositivos electrónicos por parte de menores se produce a una edad muy temparana, propiciando que el espacio de juego se digitalice. «Las herramientas de dinamización han cambiado, antes se jugaba al fútbol y ahora a los videojuegos», matizó Sergio Bener, general manager de sSports del Valencia CF. Ante esta disyuntiva, Jaime Torres, director de la Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT), recomendó poner en valor el tiempo y no el instrumento digital. «El veneno no es lo que mata, es la dosis», ejemplificó.





Seguridad y adicción

En la misma línea se expresó Toni Gaspar, presidente de la Diputación de València, al afirmar que «no hay que demonizar las tecnologías», alegando que «desde las instituciones hay que conseguir que tenga impactos positivos en la mejora de la vida de las personas». Una felicidad que adquiere especial significancia tras conocer que el abuso de las tecnologías puede causar trastornos emocionales como cambios de autoestima, aislamiento social o problema psicosociales, como evidenció el director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas de la Universidad Internacional de València, Víctor J. Villanueva.Considerado el noveno arte al integrar la interacción y capaz de romper la cuarta pared social, el uso de los videojuegos no está exento de polémica. La violencia y la adicción son los grandes imperativos que contribuyen, según Benet, a su estereotipación. «No son un mal endémico, no hay estudios que demuestren que exista una correlación entre actitudes y videojuegos violentos», reivindicó.No obstante, el 25,4 % de los adolescentes valencianos se identifican a sí mismos como «usuarios problemáticos». Y es que la digitalización comporta una exposición a riesgos en línea entre los que destaca el sexting, el ciberacoso, la sextorsión y la suplantación de identidad. «El incremento tecnológico de un país incrementa la riqueza de este», planteó Torres. «Donde se mueve tanto dinero es indispensable que exista mucha seguridad», añadió.Una seguridad online de la que las menores tienen mayor conocimiento, mientras que ellos muestran un mayor nivel de aplicación de las medidas relativas a la seguridad en la red. Un sesgo que no resulta especialmente significativo ya que, como muestra el estudio, chicos y chicas «presentan un patrón de uso similar». Entre las diferenciaciones, estas atienden únicamente a la finalidad. Ellas se decantan por el uso comunicativo y el consumo de series y ellos por la incisión de su influencia a través de redes sociales y el seguimiento a youtubers.