València se queda a oscuras por el planeta

Los valencianos se sumaron ayer a la llamada mundial de la Hora del Planeta. Además del apagón de una hora (entre las 20,30 y las 21,30 horas) en instituciones, empresas, establecimientos hoteleros, monumentos públicos y hogares, en la Comunitat Valenciana, WWF organizó actividades festivo-didácticas en València y Alicante.

Desde hace once años, millones de personas en todo el mundo pagan las luces de manera simbólica para mostrar su compromiso de lucha contra el cambio climático y con la protección del planeta. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son los problemas ambientales más graves a los que se enfrenta la humanidad.

En València se «apagaron» durante una hora, entre otros, centros comerciales, el Palau de la Generalita, el Ayuntamiento de València, la estación Joaquín Sorolla o el complejo de la Ciutat de les Arts i les Ciències. El Palau de les Arts hizo una excepción: se encontraba en pleno concierto de Plácido Domingo.

En la Comunitat Valenciana, apagaron las luces un total de 65 monumentos, lo que la sitúa entre las tres autonomías españolas más comprometidas con la iniciativa.

En esta edición el Fondo Mundial ha dado un paso más y plantea a los ciudadanos que, además de apagar la luz, se unan a los retos de un día con cero emisiones en el que se use el transporte público o el vehículo eléctrico para reducirlas y se use de forma eficiente la calefacción y la electricidad. También estar un día sin plásticos de un solo uso y no consumir ni un artículo con estas características, y un día sin consumo de carne al tiempo que se aumente el consumo de frutas y verduras frescas y de proximidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundió un video en twitter animando a secundar el apagado.

'La Hora del Planeta' nació hace once años en Sídney, como gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Se celebra el último sábado de marzo. El pasado año participaron miles de ciudades de 188 países del mundo que apagaron más de 17.000 monumentos y edificios icónicos. Con esta iniciativa los organizadores estiman que se registra un ahorro de 45.000 kWh de energía y más de 17 toneladas de CO2.

Marcha ciclista y talleres

La organización WWF organizó en València una marcha ciclista y talleres infantiles, desde las 18,30 hasta las 21,30 horas, frente a las Torres de Serranos para concienciar desde la más tierna infancia.

También hubo actividades en Alicante durante la jornada del «apagón»: batucadas, talleres de manualidades y cuentacuentos a lo largo de toda la tarde en la plaza del Ayuntamiento.