Cantó ignora el giro de Macron

La mano que el partido del presidente francés Emmanuel Macron ha tendido al PSOE con vistas a tejer una alianza postelectoral tras las europeas no ha modificado ni un ápice el cordón sanitario que el hasta ahora principal socio español de la República En Marcha (LREM), Ciudadanos, ha impuesto a los socialistas. «Hemos dicho por activa y por pasiva que no vamos a pactar con el PSOE de Sánchez y he dicho en varias ocasiones que no pactaré con PSC valenciano», reiteró ayer el candidato a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, preguntado por Levante-EMV acerca de si va a influir en su posicionamiento el giro adoptado por el partido galo, que ha enfriado su unión con la formación naranja a a la espera del resultado de las elecciones generales del 28A, ante un eventual gobierno compartido entre Ciudadanos y Vox. LREM dejó claro el sábado que pactar con la ultraderecha es una línea roja a la hora de confluir. El PSOE no tardó en recoger el guante y se mostró dispuesto a converger con Macron.

Cantó intervino ante los medios en el marco de la «paella ciudadana» organizada por Ciudadanos bajo el cobijo del Puente de la Peineta. El acto se mantuvo pese a las condiciones meteorológicas, pero terminó muy deslucido por la lluvia y el frío. Al calor de las encuestas, el presidenciable apeló a los «muchos votantes valencianos indecisos» cuyo «cabreo» dijo entender «después de haber vivido bajo el gobierno de un PP corrupto que gestionó mal los recursos y que está anclado en el siglo XX». El cabeza de lista del partido naranja cargó contra los populares de Isabel Bonig por querer «cargarse algo tan importante como la Agencia Antifraude o la de Innovación», que salvó de sus críticas dirigidas al Consell del Botànic por «llenar la C. Valenciana de enchufados, de chiringuitos que no sirven para nada y de subvenciones pancatalanistas».

«El problema de la C. Valenciana es que somos sextos en Investigación y Desarrollo: yo me comprometo a que pronto seamos los primeros», dijo Cantó, que insistió en que llevará a cabo un recorte de 750 millones «en gasto superfluo» de la administración pública «para reducir listas de espera y sacar a los niños de los barracones». El candidato de Cs también acusó al gobierno autonómico de «quitar a los valencianos la libertad de elegir con qué medios de transporte pueden moverse por las calles de València», en alusión al decreto ley que regula el arrendamiento de coches con conductor (VTC), a tiempo que refrendó su compromiso de suprimir el impuesto de sucesiones y de bajar el IRPF. «Vivimos en una de las comunidades donde mas impuestos se paga», zanjó.