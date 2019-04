El detenido por el atropello de la niña de dos años fue quien la llevó al hospital

El conductor de 46 años y nacionalidad rumana detenido el sábado por el atropello de una niña de dos años en la pedanía de La Punta ayudó a trasladar a la menor, a la madre de la pequeña y a un vecino -también rumanos- hasta el hospital La Fe. Una patrulla de la Policía Local de València recibió por sala el aviso del incidente e inició una investigación por lo ocurrido. El vecino aseguró que se había encontrado esta con la niña ensangrentada en brazos de la madre en el lugar del supuesto accidente, pero no vio cómo había ocurrido y se acercó para auxiliar a la víctima. Por su parte, el conductor de la furgoneta declaró que no sabía nada y que se encontró con la escena y se ofreció a llevarlos hasta el hospital. Los médicos que atendieron a la pequeña -que llegó ya cadáver al hospital- apreciaron lesiones no coincidentes con un arrollamiento, al no ver rastro de abrasiones o arañazos en el del cuerpo, lo lógico cuando un cuerpo es arrastrado por un vehículo. Ante las dudas, acrecentadas por la falta de testigos, la Policía Local trasladó los hechos a la Policía Nacional. Aunque todo apunta a un atropello, puesto que la furgoneta tenía un golpe en el guardabarros trasero con restos orgánicos y de sangre, la autopsia de la niña ayudará hoy a esclarecer cómo ocurrieron los hechos.