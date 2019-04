Nuevo carnet joven: cómo solicitarlo y cuánto cuesta

El nuevo carné jove de la Comunitat Valenciana ya está disponible desde hoy abonando una tasa de 8,40 euros y se puede obtener en las sedes del IVAJ de Alicante, Castelló y València, en la residencia IVAJ de Benicarló y en los 87 ayuntamientos emisores de la Comunitat Valenciana: 37 de Alicante, 11 de Castelló y 39 de Valencia.

El nuevo Carnet Jove se presenta con un diseño común con el lema "Do more, be more", para facilitar la reciprocidad y la movilidad del Carné Joven Europeo y, además integra las prestaciones del carné de alberguista internacional. La Comunitat Valenciana es pionera en esta fusión, Carnet Jove y alberguista internacional al mismo tiempo, con el objetivo de sumar ventajas.

Para obtener el Carnet Jove se debe tener entre 14 y 30 años. Este documento tiene una validez de dos años contados desde la fecha de su expedición. Asimismo, se establecen descuentos y bonificaciones las víctimas de actos de violencia sobre la mujer, miembros de familias numerosas y familias monoparentales y jóvenes con diversidad funcional.

El hecho de que el Carnet Jove clásico sea también de alberguista internacional abre la posibilidad de alojamiento en más de 300 albergues juveniles en España y en más de 4.000 albergues de 90 países.

A partir de ahora, jóvenes de 14 a 30 años, además de los descuentos propios de Carnet Jove, obtendrán nuevos descuentos como alberguistas en alojamientos, transporte, ocio, restaurantes o museos y podrán acceder a programas de movilidad juvenil nacionales e internacionales.

Carnet Jove es un documento de carácter personal que facilita la movilidad e intercomunicación, y permite el acceso a bienes y servicios de carácter social, cultural, económico, educativo, recreativo, deportivo, de consumo, de transporte y similares.

Este programa se desarrolla, conjuntamente, con el resto de comunidades Autónomas y con más de 40 países del entorno europeo que conforman la Asociación del Carné Joven Europeo (Eyca).

Sumando ventajas

Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con un total de 1.693 entidades adheridas a la Red del Carnet Jove: 708 de Alicante, 210 de Castelló, 756 de València, y 19 de fuera de la Comunitat Valenciana, que contribuyen a mejorar las condiciones para el colectivo juvenil.

El Institut Valencià de Cultura (IVC ) se ha sumado con descuentos del 50% y también a la persona acompañante en el Teatro Principal y Rialto de València, Arniches de Alicante y Teatro Principal y Auditori de Castelló y descuentos en Filmoteca. También la Asociación Valenciana de Empresarios de Cines se ha sumado con descuentos en 160 salas de cines de la Comunitat Valenciana o el Palau de les Arts con continuas ofertas especiales.