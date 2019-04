El nuevo Plan de Residuos pone fin a la incineración y los macrovertederos

Adiós a la incineración, a las grandes plantas de tratamiento de residuos y a los macrovertederos. A cambio, mayor prevención en materia de desechos y la obligatoriedad de una recogida selectiva en todos los ámbitos, doméstico, comercial o industrial. En estos puntales se sustenta el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana que ha salido adelante sobre la bocina, tras su aprobación por el pleno del Consell en la recta final de la legislatura y tras decaer por el adelanto electoral la Ley de Residuos y Economía Circular que se tramitaba en las Corts. Con el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu, al que se pidió su evaluación con carácter de urgencia, el decreto permite la revisión del PIRCV 2013, necesaria por los plazos marcados por La ley 2011 y la adaptación al Plan Estatal Marco, así como para cumplir con diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia respecto a la incineración de residuos. Así, la Generalitat Valenciana «desestima el desarrollo de infraestructuras destinadas a tal fin», se asegura.

Entre las novedades, destaca el «pago por generación» a través fundamentalmente del sistema de recogida conocido como «puerta a puerta». Es decir, quien más basura genere, pagará más, pues se instalarán tecnologías que permitan la identificación del usuario. El PIRCV 2018-2022 contempla también que el Consell recupere el control de las básculas de pesaje en todas las plantas de residuos, como una de las vías para rebajar los desechos. El objetivo marcado por la Unión Europea es claro, pues en 2035 ha de llegar como máximo un 10 % al vertedero, cuando en la actualidad España se sitúa en un 54 %, muy alejado del 40 % de la mayoría de países europeos.

Se impulsa la recogida selectiva tanto en el ámbito municipal como centros públicos y privados de toda índole, con la obligación para los municipios de más de 10.000 habitantes de establecer unos objetivos de obligado cumplimiento. Para ello deberán redactar El nuevo documento atiende a recientes directivas europeas en Economía Circular de 2018 y a la Directiva de Plásticos de un solo uso. Su cumplimiento implica la transición hacia un nuevo modelo de gestión de los desechos, con el «residuo cero» como meta, y cuatro puntos de obligado cumplimiento: Prevención en la generación, reducción en origen, reparación para la reutilización y reciclado de calidad.

En 2021, prohibido el plástico

El PIR recoge todas las directivas que marca la UE y a partir del 1 de Julio de 2021 queda pues prohibida la venta de platos, cubiertos, tazones, tazas de plástico y bandejas alimentarias de un solo uso hechos de plástico, excepto los compostables. También la venta o distribución de productos que puedan generar microplásticos o nanoplásticos, y de las versiones no recargables de encendedores, maquinillas de afeitar, cartuchos, tóners de impresora y fotocopiadora que no se puedan reciclar, al igual que las cápsulas de café de un solo uso no fácilmente reciclables. Solo podrán comercializarse las pajitas de bebidas, bastoncillos de las orejas y bastoncillos para caramelos fabricados con materiales compostables, innovaciones que muchos productores ya han puesto en marcha.