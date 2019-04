Público entendido

Una de las mejores cosas que puedo comprobar año tras año en los encuentros de Beniarrés es que el concepto de aficionados a la meteorología es relativo. Francisco Sellés, actual alcalde de Beniarrés, siempre me comenta que son unos aficionados muy entendidos y que son capaces de poner en aprietos a los ponentes y a los componentes de la mesa redonda. Rafael Armengot explicó perfectamente el proceso de activación de los avisos meteorológicos y el porqué de su funcionamiento. Sus aciertos y limitaciones tienen un proceso interno, como el hecho de hacer los avisos desde entornos geográficos muy distantes, que debería ser conocido por el público para saber ponderarlos mejor. Por su parte, Frances Mauri estuvo también muy brillante en una charla que se centró en explicar casos reales de comunicación de avisos en los medios, especialmente en el suyo, TV3, con aciertos y limitaciones comprensibles, y no necesitó de powerpoint para hacer su explicación, le bastó una vez más su prodigiosa memoria, perfectamente perceptible también en las conversaciones informales. Javier Martí volvió a demostrar con su estudio el bajo nivel de acierto de algunos avisos en Murcia, por culpa especialmente de una mala división zonal. Pero especialmente interesantes fueron las intervenciones de Héctor Pastor, Botella, Javier Miró, personal de AEMET, que asistió como público, y un bombero especialista en rescate subacuático que había estado en Grecia rescatando refugiados. Este último nos recordó la conveniencia de este tipo de eventos divulgativos para que dejen de tomarnos el pelo con algunas de las informaciones que se oyen por ahí y para que todo el mundo, incluidos los profesionales del rescate, sea consciente de lo que supone un aviso. No hay nada mejor, o peor, según se mire, que te hablen de algo que conozcas un poco, para que te des cuenta de que te están engañando. Confraternización en la comida con más de 40 personas y un magnífico paseo por Planes, llevados por Javier Miró y Samuel Biener, sirvieron para concluir la jornada. Por cierto, no puedo por menos que recordar con admiración al gaditano José Rambaud, que se pegó una paliza de muchos kilómetros y que no tuvo ningún problema para entender las ponencias, que no fueron en castellano, porque dos idiomas hermanos en procedencia del latín se pueden entender, si hay buena voluntad.