Los problemas judiciales de un candidato del PP al Congreso

Elio Cabanes, concejal de la Font de la Figuera, en la comarca de la Costera, se hizo conocido cuando en 2018 se presentó como candidato a la presidencia del PP nacional, disputando el puesto, ni más ni menos, que a nombres como Pablo Casado, Dolores de Cospedal o Soraya Saenz de Santamaría.

Ahora ocupa el lugar número 7 a la lista del Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia que lidera Belén Hoyo, lejos, por tanto, de poder entrar como diputado.

En su vida profesional, se acaba de llevar un varapalo judicial. La sala de lo contencioso administrativo número 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso que una de sus empresas, Campo Creativo SL, había presentado contra otra firma cuyo administrador, según el Registro Mercantil, es su hermano, Mauro Cabanes.

Se trata de un pleito por una cuestión urbanística que afectaba a un negocio de gasolinera propiedad de su hermano, un sector del que también es empresario el candidato popular, titular de otra estación de servicio próxima a la que ha sido denunciada por él.

Elio Cabanes alegaba que la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que el ayuntamiento había concedido al negocio de su hermano, ubicado en suelo no urbanizable junto a la carretera A-35, en el año 2015 no se ajustaba a derecho. El ayuntamiento dio por válido el reconocimiento urbanístico para llevar a cabo una actividad especial en suelo que no tiene califiación para ello. Gracias a esto, la empresa pudo ampliar sus instalaciones en más de 600 metros cuadrados y contar, entre otros, con un mayor número de plazas de aparcamiento.

En el registro mercantil aparecen vinculaciones de Elio Cabanes con varias sociedades, alguna de ellas incluso con su propio hermano como socio.

Cabanes es concejal del PP desde el 2011. Actualmente es coportavoz del grupo municipal de esta formación en la localidad de la Font de la Figuera, que lidera Maria José Penadés. En su intento por presidir el PP, Cabanes no pasó el primer corte al lograr el 0,32% de los votos.