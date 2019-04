Puig apuesta por la Marina para el centro de ciberseguridad del Consell

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, anunció ayer su intención de potenciar la Marina como foco tecnológico de referencia. La Generalitat trabaja para instalar su centro de ciberseguridad en una de las bases de la Copa América para aprovechar las sinergias de las empresas innovadoras que ya operan en el puerto. Este centro, precisó, pretende generar un clúster de las políticas de ciberseguridad que «ya tenemos en cierta medida con el apoyo indudable que va a significar la ampliación de la base de Naciones Unidas en Quart de Poblet, en la que se van a situar una gran parte de toda la inteligencia artificial y de la seguridad de la ONU». Puig también adelantó su objetivo de promover un centro de vigilancia y seguimiento de la contaminación atmosférica y un pacto por los bosques valencianos que contribuya a frenar la despoblación. El candidato del PSPV a la Generalitat hizo estos anuncios en el Jardí Botànic de València, donde ayer clausuró la convención programática que el partido ha celebrado en Castelló, Elx y la capital del Turia durante tres días.

El centro de ciberseguridad del Consell (Csirt-CV) se encarga de dar respuesta a los incidentes informáticos que se producen en la Administración y de custodiar los datos de los cinco millones de valencianos. El Csirt-CV utiliza tecnología desarrollada por la empresa valenciana S2 Grupo, que también trabaja para el Centro Nacional de Inteligencia, y da servicio a la Generalitat y a los 550 ayuntamientos de la Comunitat. El Consell quiere exprimir el potencial del ecosistema innovador de la Marina, donde operan Lanzadera, Innsomnia y está a punto de desembarcar Telefónica. «Queremos aprovechar al máximo estas sinergias para conseguir que también en el espacio de ciberseguridad tengamos una posición de vanguardia», apuntó Puig.

El presidente de la Generalitat destacó que el cambio climático es el «gran tema del siglo XXI» y por ello quiere promover el centro de vigilancia y seguimiento de la contaminación atmosférica de la C. Valenciana. «Queremos ser eficientes en la transparencia que exigen los ciudadanos, saber exactamente cómo afecta a su salud la contaminación atmosférica y que debemos mitigar», señaló. Además, indicó que incluirán en el programa electoral un pacto por los bosques. «No tenemos que estar permanentemente pensando solo en terminos de lucha contra incendios. Debemos de promover los bosques como una parte activa del patrimonio para luchar contra la despoblación», declaró.

El secretario general del PSPV remarcó la importancia que tiene la puesta en marcha de un valencianismo «integrador, no excluyente, que sea en castellano y valenciano». «La Comunitat Valenciana puede aportar mucho a España con una financiación justa», destacó. «Resolveremos el problema de la financiación. Esto no da más de sí», añadió.

Ximo Puig lamentó la actitud de el presidente de la Generalitat Catalana con la C. Valenciana. El jefe del Consell explicó que un «síntoma» de la posición de los gobernantes de Cataluña, «no de los catalanes», con la C. Valenciana es que «cuando vamos a Barcelona a defender el corredor mediterráneo, el señor Torra no tiene a bien reunirse con nosotros». «Obviamente, no hay una relación lógica», destacó tras recordar los flujos comerciales entre Cataluña y la C. Valenciana.