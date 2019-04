Ábalos: "Casado necesita mostrar que es alternativa, porque las derechas van a rebufo de Vox"

El ministro de Fomento José Luis Ábalos acaba de asegurar en València que el líder de los populares Pablo Casa «necesita mostrar que es alternativa, porque las derechas van a rebufo de lo que dice Vox y él quiere formularse como alternativa porque la derecha está haciendo sus primarias particulares y de ahí la radicalización del mensaje". Ábalos acaba de protagonizar una nueva edición de los desayunos «Nueva Economía Fórum» en el Hotel Las Arenas de València en el que ha hablado mucho de política y menos de infraestructuras.

A pocas horas de iniciar la campaña de las elecciones generales y autonómicas en la Comunitat Valenciana, Ábalos ha destacado que «nos jugamos mucho el 28 de abril, porque va más allá de unas nuevas elecciones: va de democracia y convivencia» al tiempo que reivindicaba la necesidad de ejecutar políticas «sociales y distributivas, porque como socialdemócrata mi concepto de la prosperidad es inclusivo». Y frente a esta actitud, el ministro asegura haberse encontrado «ejemplos de obstrucciones incomprensibles». Y citó por ejemplo el voto en contra del PP al decreto de la estiba, pactado entre los interlocutores del sector. «El PP votó que no. ¿Todo lo que apruebe el partido socialista va a ser que no?», se interrogó a sí mismo el ministro. Por ello lamentó que no haya «solución» en el discurso de los partidos de la oposición. «Sólo hay boicot a costa de los intereses del país. No hay bandera que tape tanta vergüenza», lamentó el ministro.

En el turno de preguntas, ha sido interrogado sobre la disposición del PSOE a debatir con el resto de partidos, incluído Vox, en debates televisivos a lo que Ábalos respondió lanzando un dardo al máximo responsable de los populares. «Casado necesita mostrar que es alternativa. Basa su éxito en la suma de tres [partidos] y para poder liderarlo ha de ser el vértice, debe tener liderazgo y eso está en cuestión». A lo que ha añadido que «no está claro que el voto útil de la derecha sea el PP, porque las dos derechas van a rebufo de lo que dice Vox».

El ministro de Fomento ha dedicado una parte bastante reducida de su discurso a explicitar sus logros en los diez meses escasos que lleva al frente de este departamento. «Hemos trabajado a favor del corredor mediterráneo, la inclusión del eje cantábrico-mediterráneo en las redes transeuropeas de transportes, la mejora de las cercanías y la liberalización de la AP-7». Al tiempo que recordaba logros para las infraestructuras valencianas como la aprobación del convenio del parque central de València y la minimización de impactos en proyectos en marcha como la ampliación de la V-21 o de la circunvalación de València.