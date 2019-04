Las ONGD exigen a Blasco que devuelva el dinero para un posible acuerdo

La Coordinadora Valenciana de Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo (Cvongd), que ejerce la acusación particular en las dos piezas que quedan por juzgar del caso Blasco rechazará cualquier acuerdo de conformidad con los 24 acusados si antes no ingresan el dinero defraudado. La postura de la coordinadora fue adelantada ayer en rueda de prensa por el vocal de la Cvongd y portavoz de la campaña #JusticiacasoBlasco, Carles Xavier López, y el abogado que representa a la entidad en la causa, Raul Vidal.

López y Vidal explicaron que como acusación desconocen los términos del posible acuerdo que intenta la Fiscalía Anticorrupción desde hace meses y los 24 acusados del nuevo juicio del caso Blasco.

Pero sí rechazan de plano la posibilidad que ofrecen los principales procesados -Rafael Blasco o Augusto César Tauroni, entre otros- de entregar sus propiedades para hacer frente a la responsabilidad civil que se les exige en este nuevo juicio (en torno a los cinco millones de euros, que es el dinero presuntamente desviado a empresas de la trama) porque «se trata de un patrimonio que ya está embargado para hacer frente a la condena del Tribunal de Cuentas por la primera pieza», en el caso de Blasco. O se trata de propiedades «trabadas por las autoridades norteamericanas», como los pisos que el empresario Augusto César Tauroni adquirió en Miami con el dinero que debía haberse destinado a la Cooperación. «Hasta ahora no ha pagado nadie, ni nadie ha ofrecido dinero, ni ha habido reparación del daño» que es el punto de partida a partir del cual la Cvongd se plantearía estudiar un posible acuerdo de conformidad que evitara el juicio que comenzará el próximo lunes.

Fuentes de las defensas también confirmaron a Levante-EMV que no se ha alcanzado aún ningún acuerdo definitivo con la Fiscalía Anticorrupción, porque «están en el aire». Aunque lo que esperan los representantes de la coordinadora es que la justicia sea «ejemplar» y «no dé en ningún momento una posibilidad de entender que hay impunidad en uno de los casos más inmorales que hemos sufrido» por el desvío de las ayudas para los más necesitados en beneficio propio de los miembros de la trama del caso Blasco.



El lunes comienza el macrojuicio

El abogado Raul Vidal también explicó que el calendario del macrojuicio, que empieza el próximo lunes en la sección quinta de la Audiencia de València, también acaba de ser recurrido por las defensas de los acusados y la Fiscalía Anticorrupción, porque la sala ha modificado el orden de las sesiones.

En principio está previsto que se dedique el lunes 15 de abril, en sesión de mañana y tarde, a las cuestiones previas y que continue los días 16, 17 y 18 de abril con las declaraciones de los acusados, que inicialmente se habían señalado para comenzarlas en el mes de mayo.

La Cvongd se ha adherido al recurso del fiscal, por lo que la sala deberá decidir antes del lunes si acepta los recursos y vuelve al calendario original o sigue con la última modificación prevista. Fuentes de las defensas también señalaron que el nuevo calendario no les resulta nada favorable porque supone adelantar un mes las declaraciones que estaban previstas para el mes de mayo y complica el posible margen para la negociación con la que evitar la celebración del juicio.