Mayoría justa del Botànic

Hay partido. El resultado de las elecciones autonómicas del próximo 28 de abril que ofrece la encuesta de Invest Group para Levante-EMV e Información es ajustado. Mucho más estrecho de lo que la misma firma pronosticaba hace seis meses, en su último trabajo de campo, cuando el fenómeno Vox aún no había aflorado en los sondeos. Ahora, los partidos del Pacte del Botànic podrían reeditar su gobierno, pero se situarían solo dos escaños (52) por encima de la mayoría absoluta. En 2015. PSPV, Compromís y Podemos sumaron 55 actas.



Los socialistas mantienen su tendencia al alza y llegarían a los 33 diputados, diez más de los obtenidos en los últimos comicios autonómicos. Sin embargo, sufren por el retroceso de los socios. Compromís se quedaría en 14 representantes en las Corts, cinco menos de los que tenía en la legislatura clausurada. Es la estimación más baja en toda la serie de estudios de Invest Group para las cabeceras de Prensa Ibérica.



Lo mismo sucede con Podemos (Unidas Podemos es la marca electoral de la alianza con EUPV), que también recibe la proyección más baja de toda la secuencia desde 2015. No pasa de los cinco escaños y de una estimación de voto del 5,7 %, rozando por tanto el listón mínimo del 5 % para entrar en las Corts. Esta amenaza es desde hace semanas el principal quebradero de cabeza entre estrategas y dirigentes de los partidos del Botànic.





Los resultados pronosticados por la encuesta conceden especial significado al mensaje con el que el presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, cerró su intervención en el debate del pasado viernes organizado por la cadena Ser: animó a quien no quisiera votar socialista el 28A a apoyar a alguna de las otras fuerzas progresistas. Sobre Puig pesa el riesgo del mismo mal que sufrió el PP en 2015, cuando fue la fuerza más votada, pero no pudo gobernar.Más allá de la declaración de Puig en el primer debate electoral de la campaña, la encuesta de Levante-EMV e Información abre la posibilidad de un acuerdo ideológicamente transversal. Los 33 diputados de PSPV y los 17 Ciudadanos sumarían la mayoría justa para formar gobierno. Pero el candidato naranja, Toni Cantó, ha cerrado la puerta tajantemente a esta solución hasta el momento.El trabajo de campo para el sondeo es superior incluso al de la reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y más cercano en el tiempo. Se han realizado 1.600 entrevistas en toda la Comunitat Valenciana entre el 25 de marzo y el 5 de este mes.El índice de indecisos se sitúa en uno de cada cuatro valencianos a tres semanas de elecciones (el 24,6 %). Es sensiblemente inferior al que ofrecía el CIS esta semana (casi el 39 %).El pronóstico de Invest Group refleja un cambio sociológico importante en pocos meses. La encuesta de la misma entidad en octubre pasado ofrecía el mejor resultado de la serie para el Botànic, puesto que el PSPV ya alcanzaba los 33 escaños y Compromís y Podemos aguantaban mejor. El bloque llegaba así a los 58 diputados.Con todo, la suma de 52 representantes en las Corts resultante del último sondeo no es la peor desde 2015. En octubre de 2016, se quedaban en 51 debido a una recuperación entonces del PP (Mariano Rajoy había ganado dos meses antes las elecciones generales mejorando los resultados de seis meses antes).El sondeo actual recoge ya el cambio en el ambiente político experimentado en los últimos meses, con la irrupción de la extrema derecha tras las elecciones en Andalucía. En el panorama valenciano ha supuesto el fin de la relativa calma con que los cargos del Consell afrontaban el tramo final de la legislatura. La incertidumbre emergió. La encuesta refuerza ahora que no existirían grandes diferencias entre los bloques, si bien el Botànic partiría con una cierta ventaja.El PP perdería seis diputados con respecto a los 31 de 2015, pero tiene motivos para sonreír si se compara con los datos del último CIS, porque logra ser la primera fuerza de la derecha con holgura y aleja el fantasma del sorpasso de Ciudadanos. Además, los populares crecen si se compara con el estudio de octubre de 2018, que los dejaba en 22 escaños.Las 25 actas en las Corts del PP retrotraerían al partido a sus peores resultados: los de 1987, cuando bajo las siglas de Alianza Popular (AP) la candidata Rita Barberá no pasó de esos 25 diputados.La lectura es diferente para el partido de Toni Cantó. Aumentaría considerablemente su representación (de 13 a 17 escaños), pero el dato es un frenazo al empuje que experimentaba hace seis meses, cuando la encuesta elevaba a Cs hasta los 19 escaños.Vox entraría en las Corts, según el sondeo de Invest Group, aunque no con la potencia que se podría prever tras ser la sorpresa en las elecciones andaluzas. Se quedaría en cinco escaños, con una estimación de voto del 6,1 %, cerca de la barrera del 5 %. En Andalucía, el partido de la derecha radical cosechó 12 parlamentarios y casi un 11 % de las papeletas.Los partidos del actual Consell encuentran su principal nicho de votos en la provincia de Valencia. Puig superaría en esta el 33 % de apoyos y lograría catorce de sus 33 escaños. Mónica Oltra y Compromís obtendrían asimismo la mitad (siete) de sus 14 diputados y serían tercera fuerza en esta circunscripción por delante de Cs. Lo mismo puede decirse de Podemos, que recogería tres de sus cinco actas en este territorio. Los morados no tendrían representación por Castelló.PP, Cs y Vox, por su parte, exhiben especial músculo en Alicante y Castelló. Los de Albert Rivera sufren especialmente en València con una estimación de voto 4 puntos por debajo de la media.