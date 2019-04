Sánchez seduce al electorado valenciano y el 'sorpasso' de la derecha pierde fuerza

La encuesta elaborada por InvestGroup para Levante-EMV e Información viene a confirmar la tendencia que otros sondeos marcaban en los últimos meses, donde el bloque de izquierdas le sacaba una ligera ventaja al de la derecha, visiblemente afectada por Cs y la irrupción de Vox en detrimento de un PP en claro descenso.



El PSOE que encabeza Pedro Sánchez se impone claramente en la C. Valenciana y en cada una de sus tres provincias con más expectativa de voto que el resto de partidos. Es el único que experimenta un crecimiento en València, Alicante y Castelló, con porcentajes que en ninguno de los casos desciende del 34 %, con 13 diputados en total en Madrid.













Los socialistas se mantendrían como el motor de la izquierda valenciana en el Congreso ante un descenso de sus aliados en la Generalitat, Compromís y Podemos, que se ven perjudicados al presentarse por separado a las elecciones generales. En 2016, con el pacto a tres de A la Valenciana con la inclusión de EUPV, obtuvieron nueve diputados. Para el 28 de abril, el sondeo otorga dos escaños a Compromís y otros tantos a la coalición Unides Podem-EUPV.Pese a todo, los tres partidos de izquierda lograrían 17 escaños, dos más de los que sumaría la derecha de PP, Cs y Vox.La caída del PP se hace más evidente en València y Alicante, donde Vox obtendría los votos suficientes como para arañar un escaño en cada provincia. Sin embargo, los populares obtienen su mejor resultado en Castelló con el 23 % de los apoyos y el 22 % de media en la C. Valenciana. Esto aleja un hipotético sorpasso de Cs, que vivió su momento dorado en diciembre tras las elecciones andaluzas, pero que ahora la encuesta le devuelve al tercer lugar en intención de voto.Mantendría cinco diputados valencianos en el Congreso y obtendría representación en las tres provincias, si bien la lista que encabeza María Muñoz no cosecharía más del 16 % de los apoyos, con su cifra más baja en la provincia de València (un 13 %).A través de 1.600 entrevistas, la encuesta de InvestGroup confirma el auge del PSOE en la Comunitat Valenciana. Mientras la encuesta del CIS les daba una horquilla de entre 11 a 13 diputados, la de Levante-EMV confirma los 13, más del doble de los que obtuvo en 2016, cuando se plantó en seis representantes nacionales. Así, la candidatura que encabeza en València el actual ministro José Luis Ábalos doblaría su escaños en la Cámara Baja.En las últimas generales fue el PP el que lideró la intención de voto. Obtuvo entonces los 13 diputados que ahora llevan el sello socialista, pero la previsión de la encuesta le otorga 8 frente a la horquilla de seis a siete que les brindaba el CIS. Tras la renovación de Pablo Casado, la candidatura al Congreso contaría con cuatro valencianos menos en la bancada popular.La estimación de voto para las elecciones generales del 28 de abril coloca a Podemos dos puntos por encima de Compromís. Los de Pablo Iglesias cosecharían el 9 % de los votos, lo que les llevaría a obtener dos diputados valencianos en el Congreso, uno por València y otro por Alicante. Es en esta última donde EUPV aún mantiene su feudo y donde centrará buena parte de su campaña electoral. Aún así, de confirmarse la previsión de los dos escaños, el candidato de Podemos a las generales por Valencia, Héctor Illueca, obtendría una plaza y la siguiente sería para la representante de EUPV, Roser Maestro.Solo en Valencia la intención de voto a Compromís supera a la de Podemos. Se sitúa como quinta fuerza. La unión de Iniciativa, el Bloc y Els Verds obtiene un 7 % de apoyo en toda la C. Valenciana para su candidatura a las generales y la proyección se sitúa en dos escaños, la mitad de los que logró cuando confluyó con Podemos y EUPV. Además de Joan Baldoví, el segundo puesto se lo repartirán entre Clara Ferrando e Isaura Navarro.El partido de Mónica Oltra tiene su principal fuerza en València, donde lograría sus dos escaños, pero no tendría presencia por Alicante y Castelló, donde no supera la barrera del 5 % (la roza en Alicante).El partido animalista no lograría hacerse con un escaño en el Congreso, pese a que el CIS le daba la semana pasada entre 0 y 1 diputado por València. Eso situaba a la circunscripción como la única junto a la de Tenerife con opciones a presencia en el Parlamento de Madrid.Vox, sin embargo, lograría dos escaños gracias al 8 % de los votos. En Alicante y Castelló, la intención de voto se dispara al 10 %, solo compensado con la falta de apoyo en València, con un 6 %.