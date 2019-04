Un espacio amable contra la violencia machista

Las mujeres víctimas de maltrato cuentan desde ayer con un nuevo lugar para recibir asistencia y poder denunciar. Se trata de la comisaría abierta en el primer piso de la Ciudad de la Justicia de València, donde podrán denunciar, pero, sobre todo, recibir una atención psicosocial y jurídica integral.

Son las 21.00 horas. Es lunes, 15 de abril de 2019 y la Oficina de Denuncias y Asistencia a Víctima de la Violencia de Género, un nuevo servicio para luchar contra la violencia machista, cierra las puertas en su primer día de andadura. El trasiego de mujeres, de asociaciones, ha sido enorme, aunque aún no se ha tramitado ninguna denuncia. Lógico, es un espacio nuevo y poco conocido aún. Eso sí, es el más amable de cuantos existen para atender a cualquier mujer que esté sufriendo cualquier tipo de violencia machista.

Por empeño expreso y personal de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la nueva oficina de denuncias ha nacido como un espacio único y extraordinariamente amable que, en 200 metros cuadrados, pretende proporcionar un servicio integral y completo a las víctimas de malos tratos. Contará, de momento, con 15 policías de la Generalitat -el 90 % de los agentes, incluida su jefa, la subinspectora de la Policía Nacional Leila Mohamed, son mujeres- y 12 trabajadores de la Oficina de Ayuda a Víctimas de Delitos, que son psicólogos, trabajadores sociales y abogados especializados en violencia contra la mujer.

El objetivo no sólo es que las víctimas acudan a denunciar, que también, sino proporcionarles asistencia en el duro camino de superar una situación de maltrato. La novedad de la oficina estriba en que un único espacio alberga todos los servicios. «Nose trata de que las víctimas se desplacen a partir de ahora a denunciar a estas instalaciones», explica la responsable, «sino de ofrecer un servicio integral».

Las mujeres podrán seguir denunciando y pidiendo ayuda «en cualquier comisaría, cuartel u oficina de ayuda a víctimas de violencia de género, por supuesto. La novedad está en que aquí están juntos todos los servicios y no tendrán que peregrinar de un lugar a otro».

Para la subinspectora Leila Mohamed, «uno de los grandes problemas en este terreno es que cuando una víctima acude a denunciar, lo hace muerta de miedo y muy desorientada. No está segura ni siquiera de querer denunciar. En oficinas solo policiales, como una comisaría o un cuartel, reciben atención policial y se les informa de adónde pueden acudir para el resto de la atención psicosocial y jurídica. Aquí está todo reunido en un único espacio. Esa es la clave. Por eso es una iniciativa excelente. A la víctima hay que ponérselo fácil y se tiene que sentir segura y arropada, no solo en ese momento crítico, sino en todo el tránsito hacia la superación de la situación de maltrato».

Por eso, nada más llegar tendrá una entrevista con las agentes de Policía, que valorarán si necesita una intervención de urgencia, desde atención sanitaria a cualquier otra gestión policial. Después, no es necesario que denuncie aún.

«El segundo paso es la atención psicosocial, que es lo que más necesita, porque esas mujeres no están pensando ni siquiera en ellas mismas y en su seguridad, sino en sus hijos, en qué pasará con ellos, en su dependencia económica... Solo una vez cubierta esa parte, y si ella se siente con fuerzas, se formalizará la denuncia», matiza la responsable policial de la oficina. En caso de que la mujer decida dar el paso, «que tenga la convicción de que ya no estará sola, no la vamos a soltar. El acompañamiento ha de ser completo, en ese momento y en los futuros».

Así, puesta la denuncia y realizada la valoración policial de riesgo, «nos coordinaremos con las unidades policiales que asumirán su caso, ya sea Policía Nacional o Guardia Civil, en función del lugar donde resida la víctima y de lo que sea más cómodo para ella. Además, hay otra ventaja, esa mujer contará con un informe psicosocial muy pormenorizado, lo que facilitará las decisiones judiciales y ayudará a trazar un mapa mucho más realista y exhaustivo de su situación individualizada».

Pero, ¿qué ocurre con las mujeres que no residan en València? «Aquí puede acudir cualquier mujer, viva donde viva. Nos da igual que venga de València o de cualquier otro municipio», afirma la jefa. Es más, se trata de «un proyecto piloto que, sin duda, será un éxito», así que es previsible que con el tiempo no solo aumente el espacio y la plantilla de esta oficina, sino que se creen otras en la C. Valenciana.