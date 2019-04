El tiempo en Valencia en la Semana Santa 2019 no da tregua. La previsión meteorológica sigue anunciando lluvias para las próximas horas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estima que no serán tan intensas y persistentes como las que cayeron la tarde del Jueves Santo en la ciudad de València y gran parte de la provincia. No obstante, los cielos continuarán cubiertos y amenazarán con descargar. No en vano toda la provincia sigue en alerta amarilla por precipitaciones que pueden dejar acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, fuertes vientos con rachas de hasta 80 km/h y temporal marítimo con olas de hasta tres metros.

Para hoy, Viernes Santo 19 de abril, la Aemet anuncia "predominio de cielos cubiertos" en la provincia y "precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta, que serán persistentes de manera local". Las temperaturas no experimentarán cambios y el viento, del este y nordeste, será "moderado, pero con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes".

En la ciudad de València se esperan lluvias intermitentes que caerán de manera persistente durante prácticamente todo el día, aunque con bastante menos intensidad que ayer. Por la noche las precipitaciones empezarán a remitir pero todavía dejarán algo de agua en momentos puntuales de la madrugada.

La previsión del tiempo en València elaborada por la Aemet para hoy, Viernes Santo 2019.

Mañana, sábado 20 de abril, seguirá activa la preemergencia en buena parte de la provincia. En el norte, habrá alerta amarilla por viento, con rachas de hasta 80 km/h hasta las seis de la tarde, mientras que en el interior y el litoral sur las rachas serán de hasta 70 km/h y la alerta se mantendrá durante toda la jornada ante el riesgo de que caigan precipitaciones con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En la costa (sur y norte), también permanecerá activada la preemergencia por fenómenos costeros con mar gruesa y olas de hasta 3 metros.

De manera más concreta, la Aemet vaticina para mañana sábado "cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas", que serán "localmente fuertes y persistentes" en la mitad sur de la provincia de Valencia, mientras que en el resto del territorio dominarán los "intervalos nubosos", aunque existirá "probabilidad de lluvias ocasionales". El viento continuará siendo del nordeste de moderado a fuerte y "con rachas muy fuertes".

En lo que se refiere a la capital del Túria, la previsión del tiempo en Valencia en la Semana Santa 2019 anuncia mucha nubosidad que, sin embargo, se abrirá en las horas centrales del día para dejar entrever el sol. Conforme avance la tarde, el cielo volverá de nuevo a encapotarse, aunque sólo se esperan ligeras precipitaciones a lo largo de momentos ocasionales del día.