El tiempo en Valencia: La lluvia y el viento no dan tregua y Aemet eleva la alerta a nivel naranja

Las lluvias, el viento y los fenómenos costeros mantienen este sábado en alerta de nivel naranja, de nivel importante, a diferentes zonas de Comunitat Valenciana. El aviso naranja se mantiene activado hasta el mediodía en Alicante por lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y vientos del nordeste de fuerza 8, que causarán oleaje en la zona.

El puerto de Valencia se ha cerrado al tráfico marítimo a las 23:46 de la pasada noche debido a las malas condiciones meteorológicas, según ha informado la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El de Sagunt ha quedado clausurado este sábado a las 9.50 horas.

El temporal que obligó a suspender algunos actos de Viernes Santo durante la jornada de ayer parece no dar tregua a las provincias de Castelló, València y Alicante. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones persistirán durante todo el fin de semana, aunque indican que no serán tan intensas y persistentes como en la tarde de Jueves Santo. No obstante, los cielos continuarán cubiertos y amenazarán con descargar en prácticamente todos los municipios valencianos.

Las intensas lluvias —han llegado a superar los 100 litros por metro cuadrado— y los fuertes vientos —con rachas de hasta 60 kilómetros por hora— han derribado árboles y obligaron a suspender las procesiones del Viernes Santo en numerosas poblaciones de la Comunitat Valenciana. La Aemet ha elevado la alerta a nivel naranja para hoy ante la previsión de que se produzcan precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas doce horas.

Las precipitaciones más intensas se registraron ayer por la tarde en la provincia de Castelló, con mediciones de hasta 121 litros por metro cuadrado en Alcudia de Veo, 112 litros en El Toro, 109 litros en Fanzara, 99 litros en Alfondeguilla y 88 litros en Montanejos. Por lo que respecta a València, destacaron los 96 litros de Siete Aguas, los 85 de Domeño y Loriguilla, los 84 de Calles y Benegéber y los 83 litros de Ribarroja. En cuanto a la provincia de Alicante, su máxima alcanzó los 42 litros en Pinoso. Una lluvia a la que acompaña un descenso leve de temperatura en la Comunitat Valenciana, aunque moderado en el litoral de Alicante con valores que oscilaron entre los siete grados de Castellfort y los 15 de poblaciones como Castelló, Oliva, València, Alicante, Xàbia y Rojales.

Como consecuencia, el Consorcio de Bomberos tuvo que realizar salidas para retirar árboles caídos en la vía publica, sanear fachadas y desatascar zonas inundadas por la lluvia, especialmente en el centro y norte del territorio autonómico. Y es que, toda la provincia de València sigue en alerta por precipitaciones que se prevé que dejen acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, fuertes vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y temporal marítimo con olas de hasta tres metros, como ya ocurrió en las jornadas anteriores.

Los bomberos del Consorcio Provincial de València realizaron ayer unas 60 salidas por árboles caídos, caida de cascotes en la vía público u otros incidentes en poblaciones como Chiva, Massamagrell, Paterna, Burjassot y Oliva. También tuvieron que recatar a un conductor atrapado por la tromba de agua en el barranco Gallego de Quart de Poblet, así como retirar un árbol que cayó sobre un coche en Aldaia.

En la provincia de Castelló, los bomberos retiraron árboles que habían caído en Vila-real y la Vall d'Almonacid, han saneado fachadas en Borriana, la Vall d'Uicó y Nules, y han retirado piedras de la calzada en una carretera de Lucena del Cid. La lluvia obligó también a suspender la mayoría de las procesiones del Santo entierro del Viernes Santo, como es el caso de la Semana Santa Marinera de Valencia, en Alzira, Gandia, Elche y de otras numerosas poblaciones de la Comunitat Valenciana.

Durante el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección el paraguas se convertirá en el mejor aliado posible, ya que las predicciones de Aemet anuncian riesgo «importante» de precipitaciones, sobre todo en el tercio sur de la comunidad, donde podrían ser fuertes y persistentes. Así, la jornada de hoy se caracteriza por un cielo cubierto y lluvias previstas cada 12 horas, por lo que se ha decretado la alerta naranja por precipitaciones y oleaje, con un viento de nordeste de fuerza ocho en gran parte de la provincia. El acumulado podrá ascender de los 60 a los 100 litros por metro cuadrado durante el Sábado de Gloria y 20 litros por metro cuadrado en una hora en el sur de Alicante. La humedad relativa se mantiene en un intervalo entre el 65 % de mínima y el 80 % de máxima.

Por lo que respecta a la jornada de mañana, Domingo de Resurrección, la probabilidad de precipitación asciende al 100 % en las provincias de València y Castelló y 95 % en el caso de Alicante. Con una temperatura que rondará los 14 grados de media en toda la Comunitat Valenciana, las rachas de viento de nordeste serán de 70 kilómetros por hora, por lo que se mantendrá la alerta amarilla de preemergencia que se mantendrá hasta el próximo lunes en Castelló, el litoral sur de Alicante y València.



Pascua de nubes y sol

Un temporal adverso dará la bienvenida a la Pascua, aunque este irá menguando a lo largo de la semana. Así, según la Agencia Estatal de Meteorología, el próximo miércoles cesarán las precipitaciones en gran parte del territorio autonómico y se producirá un aumento significativo de las temperaturas, que podrían alcanzar los 21 grados de máxima el miércoles y los 23 el jueves.