El PP da por hecho el vuelco electoral "a la andaluza" en la Comunitat Valenciana

El candidato al Senado del PP por Almería Rafael Hernando ha arremetido hoy contra Vox en sendos actos celebrados en Alicante y València. El ex portavoz del PP en el Congreso de los Diputados se ha mostrado convencido del cambio en la Comunitat Valenciana y en España y ha asegurado que el adelanto electoral decidido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dado la oportunidad a los valencianos de "un dos por uno: cambiar a Puig y Sánchez". Hernando ha mantenido su confianza en que Bonig será la proxima presidenta de la Generalitat y la ha animado a no hacer caso de las encuestas ya que en la Comunitat Valenciana "pasará como en Andalucía" y "habrá un gobierno a la andaluza".

Invitado en València por Nuevas Generaciones a un acto en el que han participado candidatos y candidatas de varios municipios, así como los cabezas de lista del Congreso y del Senado, Hernando ha atacado a Vox y ha echado en cara a su líder Santiago Abascal que llame al PP "la derechita cobarde". "Es indecente", ha asegurado.

En este sentido, le ha enumerado las víctimas populares de ETA y ha destacado la labor de numerosos militantes que no "huyeron" del país vasco.

En Alicante, Hernando ha reconocido que "es una fuerza que tiene intensidad, pero a veces hace propuestas que parece que están sacadas del quinto gin-tonic", ante lo que ha llamado a votar con la cabeza y "no con las tripas".

"Nosotros no somos un partido que salga de la nada ni que esté de moda", ha reivindicado durante su acto en València.

En clave valenciana, Hernando ha animado a los valencianos a no permitir convertirse en una "colonia catalana".

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado que tiene datos que vaticinan el vuelco electoral en la Comunitat Valenciana y ha pedido votar con la cabeza fría tras subrayar que ha sido el "PP y no Ciudadanos" el que ha combatido al Botànic su política educativa y lingüística.