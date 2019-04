El Consell deja por segundo año sin ayudas para remodelar sus sedes a las dos bandas de Llíria y a Santa Cecilia de Cullera

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha vuelto a dejar por segundo año consecutivo sin ayudas para la remodelación y construcción de sus locales sociales a tres de las bandas de música más grandes y con más prestigio de la Comunitat Valenciana, la Primitiva y la Unió de Llíria y Santa Cecilia de Cullera. Estas sociedades y otras 31 más se han quedado sin subvenciones al agotar la Generalitat el presupuesto de la convocatoria de 2019.

Entre las sociedades sin ayudas por falta de presupuesto también destaca otra de las bandas valencianas más laureadas, La Artística de Buñol. En este caso la decisión puede traer polémica pues la otra gran sociedad de esta ciudad de La Hoya, La Armónica, es una de las más beneficiadas en la convocatoria de 2019 con 64.000 euros. No obstante, a diferencia de Santa Cecilia de Cullera y las dos bandas de Llíria, La Artística si que recibió ayudas en 2018 para obras por parte de la conselleria con 15.750 euros en total.

La resolución de la concesión de subvenciones destinadas a financiar obras de remodelación y construcción de locales sociales de las sociedades musicales valencianas que ha publicado hoy el departamento del conseller Vicent Marzà se ha vuelto a quedar corta pese a aumentar el presupuesto un 13 % con respecto al año pasado, al pasar de los 750.000 a los 847.501,15 euros, 97.501,15 euros más.

La conselleria ha concedido menos ayudas (28) que solicitudes ha dejado de atender (34) al agotar el presupuesto que había asignado para esta partida. A la convocatoria se han presentado 87 sociedades musicales, de las que que apenas una de cada tres recibirán ayudas (28). Además de las solicitudes no atendidas por falta de fondos, hay otras 14 no admitidas a trámite por no cumplir los requisitos de la convocatoria y otras 11 que se consideran desistidas al no presentar las bandas la documentación requerida o no culminar el proceso de solicitud.

Estas subvenciones están dirigidas a obras de remodelación o de construcción de locales de las sociedades musicales cuyo presupuesto no supere los 80.000 euros (IVA excluido). Esto supone un cambio sustancial respecto al año pasado, pues en 2018 entraron todas las obras con un presupuesto inferior a 125.000 euros.

De las 28 bandas que si tendrán ayudas, 23 recibirán un total de 607.975,40 euros para obras de remodelación, mientras que las 5 restantes se repartirán 239.525,75 euros para construir sus locales.

Entre las 28 sociedades beneficiarias de las ayudas hay siete que suman más de 60.000 euros. Son el Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol (64.000,00 euros), la Societat Unió Musical de Catarroja (64.000,00 euros), la Societat Musical l'Aliança de Mutxamel (64.000,00 euros), la Unió Artística Musical de Montroi (63.683,99 euros), la Agrupació Musical La Amistad de Quart de Poblet (62.027,81 euros), la Agrupació Musical Los Silos de Burjassot (63.961,71 euros) y la Unión Musical de San Miguel de Salinas (63.843,44 euros).

Estas siete bandas suman 445.516,95 en ayudas, más de la mitad (el 53 %) de las subvenciones repartidas entre las 28 sociedades musicales beneficiarias. Cabe destacar que aunque 34 entidades se han quedado sin subvención por falta de fondos, la conselleria no ha agotado los 850.000 euros incluidos en el presupuesto de 2019 para esta partida, pues las cantidades asignadas suman 847.501,15 euros y por tanto ha sobrado un remanente de 2.498,85 euros (el 0,3 %)

Hay que resaltar que dos de las siete bandas que más ayudas reciben en esta convocatoria también estuvieron entre las más beneficiada del año pasado. Son la Unió de San Miguel de Salinas, que obtuvo 63.291,24 euros, y L'Amistat de Quart de Poblet, que logró 58.321,62 euros.



Las 28 bandas con ayudas para remodelar o construir sus sedes son:

1) Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol: 64.000,00 euros

2) Societat Unió Musical de Catarroja: 64.000,00 euros

3) Lira i Casino Carcaixentí de Carcaixent: 55.490,14 euros

4) Agrupació Musical Enovense de l'Ènova: 44.036,41 euros

5) Unió Musical de Albaida: 44.162,18 euros

6) Unió Artística Musical de Montroi: 63.683,99 euros

7) SM La Paz de Sant Joan d'Alacant: 48.373,6 euros

8) SM L'Aliança de Mutxamel: 64.000,00 euros

9) Associació Musical del Verger: 9.577,11 euros

10) Societat Renaixement Musical de Vinalesa: 14.505,07 euros

11) Banda de Música Santa Cecilia de Sant Mateu: 13.786,70 euros

12) Unió Musical de Alaquàs: 6.322,4 euros

13) SM Beniatjarense de Beniatjar: 11.153,62 euros

14) Ateneu Musical de Cocentaina: 15.901,74 euros

15 ) Agrupació Musical de Santa Magdalena de Pulpis: 16.728,45 euros

16) Soc. Instr. Musical La Primitiva de Alborache: 9.304,54 euros

17) Unió Musical Covarxina de les Coves de Vinromà: 8.576,00 euros

18) Casino Musical de Godella: 10.084,00 euros

19) SM Santa Cecilia de Nàquera: 3.989,51 euros

20) Unió Musical de Paiporta: 13.669,58 euros

21) Centre de Música i Dansa de Natzaret (València): 6.586,94 euros

22) SI de l'Obrer Agrícola i Musical de Benimàmet (València): 9.589,77 euros

23) Soc. Instructiva Unió Musical de Xeresa: 10.453,65 euros

24) Agrupació Musical La Amistad de Quart de Poblet: 62.027,81 euros

25) Agrupació Musical Los Silos de Burjassot: 63.961,71 euros

26) Unión Musical de San Miguel de Salinas: 63.843,44 euros

27) As. Musical Santa Cecilia de Oliva: 16.084,79 euros

28) Agrupació Musical Vila de Càlig: 33.608,00 euros



Las 34 solicitudes denegadas al agotarse el presupuesto son:

1) Centre Instructiu Musical de Alfafar

2) Agrupació Escola Música La Nova de l'Olleria

3) Unió Musical de Yátova

4) Centre Artístic Musical de Moncada

5) Ateneo Musical Banda Primitiva de Llíria

6) Unió Musical de Riba-roja de Túria

7) CI Unión Musical de Sot de Chera

8) SM Instructiva Santa Cecilia de Cullera

9) SM La Armonia de Montroi

10) Unión Musical Santa Cecilia de Enguera

11) A. Musical Santa Bàrbara de Piles

12) Sdad. Musical Poblados Marítimos de València

13) Soc. Musical La Artística de Buñol

14) Agrp. M. Sta. Cecilia de Canet

15) Unió Musical Contestana de Cocentaina

16) Unió Musical de la Pobla del Duc

17) Asociación Musical Carrera Fuente S. Luis de València

18) Societat Musical L'Artesana de Catarroja

19) Asociación Musical Canalense de Canals

20) Ateneu Instructiu Musical Giner de Llaurí

21) Círculo Instrc. Musical de Xirivella

22) Centre Artístic Cultural Verge de la Pau de Agost

23) Unió Musical de Benaguasil

24) Societat Artístico-Musical de Picassent

25) Agrupació Musical La Lírica de Silla

26) Societat Musical de Algemesí

27) Societat Musical de Alzira

28) Agrupación Musical de Pego

29 SM La Paz de Siete Aguas

30) Unió Musical de Llíria

31) Centre Instructiu d'Art i Cultura de la Vall d'Uixó

32) Societat Musical La Protectora de Antella

33) La Rotovense Musical de Ròtova

34) Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó

Además, hay otras 14 bandas cuya solicitud de ayudas no ha sido admitida a trámite por la conselleria porque la cesión del inmueble que ocupa el local social no cumplen o no se acreditan los requisitos previstos en la base de la convocatoria. Entre estos requisitos destaca que la sociedad musical sea la titular del bien inmueble y que este sea la sede principal de la banda y esté dedicado a la enseñanza musical. Son:

1) Unió Musical de Albalat dels Sorells

2) Unió Musical de Alcoi

3) Filharmònica Alteanense de Altea

4) Unió Musical Artanense de Artana

5) Sociedad Musical Ayorense de Ayora

6) Sociedad Artístico Musical de Castellnovo

7) Societat Musical Santa Cecilia de Gátova

8) Societat Musical La Constància de Moixent

9) Grup de Dolçainers La Xafigà de Muro de Alcoi

10) Associació Musical Artística Nulense de Nules

11) SM La Primitiva de Rafelbunyol

12) Ateneu Musical de Sueca

13) Espai de Música Jove Esmuj del Verger

14) Unió Musical La Lira de Vila-real