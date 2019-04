Pantanos sin fin

De forma repetida, cada vez que en tierras valencianas llueve con intensidad, aunque lo haya hecho con relativa mesura en algunos puntos y bastante al interior, en la parte aprovechable de las cuencas fluviales, el titular no tarda en salir: "Millones de litros agua se pierden en el mar por falta de suficientes infraestructuras de retención". Incluso personas de reconocible sensibilidad ambiental se lamentan de este hecho. He opinado otras veces de esto y me resulta un tema un poco cansino, pero conviene reiterar que toda esa agua no se pierde en el mar, simplemente hace algo tan natural como desembocar. A muchos parece molestarles que los ríos, incluso nuestros barrancos o irregulares ríos- rambla, desemboquen, pero resulta que eso está lleno de virtudes y no sólo para la naturaleza, para el propio hombre. Parece que la felicidad nunca pueda ser completa viendo correr agua por esos cursos tan irregulares y tan bellos llenos de agua, destapando todos esos magníficos rincones de agua por todo el territorio beneficiado. Toda esa agua va cargada en el momento de la lluvia más intensa de no menos de un 40 % de aporte sólido y mucha gente ve eso como un proceso erosivo destructivo, y lo es en parte en las zonas altas, donde esa tierra ha sido evacuada, pero en zonas de acumulación, en los llanos de inundación y cerca de las desembocaduras se acumula y genera suelos fértiles. Es más, como creen ustedes que se formaron esas playas que dan riqueza turística, con los aportes de los ríos redistribuidos después por las corrientes litorales. No vamos a inventar la pólvora, nuestro territorio está lleno de viejos pantanos colmatados de sedimentos casi hasta arriba, o de pantanos ubicados en zonas calcáreas que son un coladero y pierden casi todo lo que acumulan o de zonas demasiado cerca de la costa como para retener caudales muy importantes. La regresión de las playas se debe en parte a una mengua en el aporte de estos sedimentos, que están en los pantanos en vez de en el mar. Igual no está tan mal que la naturaleza siga su curso.