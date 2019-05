Crecen los ríos, crecen las playas

Hace unos días, una publicación en las redes sociales del Laboratorio de Climatología tuvo muchísimo éxito. En concreto, el post mostraba una imagen de la Comunidad Valenciana del satélite Aqua, y lo que más llamaba la atención eran los tonos marrones-amarillos que se podían ver en el mar, junto a las costas de la Comunidad Valenciana. Era el resultado de los arrastres de los ríos y ramblas y de un fondo marino removido por el temporal de levante que nos afectó en Semana Santa. Era una imagen muy didáctica, porque mostraba perfectamente como los materiales arrastrados por los ríos llegaban al mar. Y esos materiales (arenas, limos, cantos rodados) son transportados posteriormente por las corrientes marinas para formas las magníficas playas y calas que podemos disfrutar en el litoral mediterráneo.

Lo que más me sorprendió fue que había mucha gente que desconocía esto, algo muy grave desde mi punto de vista, ya que se trata del ciclo del agua (otro ejemplo más de que en España somos anafalbetos ambientales). Mucha gente reclama que el agua no se "tire" al mar con la falta que hace, pero sin esas crecidas no tendríamos playas. La destrucción de los cordones dunares a favor de macrourbanizaciones, la aparición de puertos, escolleras y espigones que alteran la deriva litoral; y la construcción de presas en los principales ríos mediterráneos están provocando que muchos sectores de playa estén en regresión (y no, no es por el eterno comodín del cambio climático), por lo que la única fuente natural de regeneración son estas crecidas, que además tienen más consecuencias positivas (se limpian los cauces, las vegas o llanuras de inundación se fertilizan, aportan sales y nutrientes al mar). Señores y señoras, simplemente es el ciclo del agua. La naturaleza.

Otro día ya hablaré sobre el aprovechamiento de estas aguas de crecidas, ya que en épocas de sequías o en situaciones de lluvias intensas siempre salen los mismos que intentan engañar a la gente con lo del "Agua para todos", un tema mucho más complejo de lo que parece desde fuera.