La lluvia no ahoga los gritos de protesta contra los feminicidios en València

Como cada primer miércoles de mes, la Coordinadora Feminista de València se concentró ayer en la plaza del Ayuntamiento con el propósito de condenar el terrorismo machista y ser testimonio vivo de los feminicidios que se cometen ininterrumpidamente en España. Una convocatoria especialmente significativa por su coincidencia con el Día Internacional del Trabajador, así como por el contexto político y social del territorio valenciano tras la celebración el pasado domingo de los comicios generales y autonómicos, los cuales otorgaron el triunfo al bloque izquierdista posibilitando la reedición del Pacte del Botànic en la Generalitat Valenciana.



Protesta bajo la lluvia

Puntuales a su cita, cuando el reloj marcó las 20.00 horas una treintena de personas, mayoritariamente mujeres, se congregaron bajo el balcón del consistorio valenciano cargando una pancarta blanca en la que se podía leer, escrito en letras moradas, «contra les violències masclistes». Ataviadas con capuchas y paraguas del mismo color, comentaban que era un «día raro». La lluvia hizo que disminuyera la asistencia al encuentro, pero no logró ahogar los gritos reivindicativos de las asistentes.

«Gobierne quien gobierne, las vidas de todas las mujeres se defienden», exhibía Eva Martínez en un pequeño cartón plastificado. Acude a las concentraciones desde hace más de cinco años porque «la violencia machista no cesa». «Lo que da miedo es la representación parlamentaria del discurso de extrema derecha», debatían bajo un cielo gris.



«Vivas y libres»

«Condenamos los asesinatos machistas, 1.082 en casi 20 años». Así se inició un manifiesto en el que se citaron los nombres de las 23 mujeres asesinadas en 2019. Apenas cuatro meses en los que las cifras «demuestran que la violencia ejercida contra las mujeres es persistente y cruel».

Una realidad en la que acusaron a la crisis económica, política, social y cultural del «deterioro colectivo» que sufren y del que aseguraron que «recorta nuestros derechos y libertades», así como sus reivindicaciones «peligrosamente olvidadas y menospreciadas».

Ante este hecho, su demanda se extiende de forma transversal y se materializa en la exigencia institucional del cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado y del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el propósito de promover la formación de género tanto en la judicatura como en la magistratura y poner fin a la «justicia patriarcal».

Además, exigieron la eliminación del acoso por razón de sexo u orientación sexual, del mismo modo que reclamaron «protección efectiva». Un propósito también extensible a la brecha de género y que supondría la consolidación de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), así como la implantación del Convenio de Estambul.

Y es que, como refiere el manifiesto de la Coordinadora Feminista, «las mujeres nos queremos vivas y libres». «Debemos estar las unas al lado de las otras practicando la sororidad y la autoorganización». Por ello, declararon su voluntad de no apoyar en las próximas convocatorias electorales de ámbito europeo y municipal a aquellos partidos que no se comprometan firmemente con el cumplimiento de sus «reivindicaciones más fundamentales». «No permitiremos ningún retroceso en los derechos ya reconocidos, tenemos la voluntad de no detenernos hasta erradicar la violencia machista», concluyeron.

Tras el alegato que mantuvo a los allí presentes expectante ante el discurso, la quietud se rompió durante tres minutos de ruidos en los que lo único que se pudo escuchar fueron silbatos y aplausos. «No habrá silencio mientras nos sigan matando», afirmó una asistente.