El Consell Rector defiende a Marco y Soriano por los contratos de À Punt

El Consell Rector ha salido en defensa de su presidente, Enrique Soriano, y de la directora de À Punt, Empar Marco, que están citados a declarar en el Juzgado de Instrucción número uno de Paterna por posible prevaricación en doce contratos menores y una producción audiovisual.

La querella fue interpuesta por el PP y en el Consell Rector explican que se basa en el informe que emitió la Sindicatura de Comptes de 2017, que no advirtió de ninguna actuación en la que pueda basarse la querella.

En este sentido, defienden que la serie que se contrató, La Tramuntana (finalmente llamada La Vall), fue seleccionada por la unanimidad del Alto Consejo Consultivo del Audiovisual, "con una consulta preliminar de mercado convocada por Presidencia de la Generalitat antes de que À Punt estuviera en funcionamiento", dice el comunicado.

Además, señalan que la contratación del producto audiovisual no incumple la ley, como señalan en el PP, ya que no hubo un concurso público para adjudicarla a una empresa de un exdirigente socialista. El consell rector asegura que la contratación no incumple la ley de contratos del sector público ya que se trata de una propiedad "incorpórea" y, por tanto, "se encuentra dentro de los contratos y negocios excluidos por la misma legislación".

Respecto a la decena de contratos a personal y directivos, señalan que están dentro de los límites legales y se realizaron a propuesta del técnico responsable. Los contratos a los directivos se suscribieron con el beneplácito de la conselleria de Hacienda.