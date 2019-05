La Universitat de València ya es la tercera más innovadora

La Universitat de València ha mejorado en todos los indicadores de la última edición del Reuters Top 100, un ranking de la agencia de noticias Reuters actualizado esta semana y que incluye los centros de enseñanza superior que más han contribuido a la ciencia y la tecnología.

La Universitat de València es la tercera de España (quinta el año pasado) y en Europa sube 8 posiciones hasta situarse como la número 92.



Además, la Universitat es el primer centro valenciano en esta clasificación que también analiza el impacto producido por los 100 mejores centros académicos europeos en la economía del continente y mundial.



En el Reuters Top 100 Europe's Most Innovative Universities 2019, cinco universidades españolas se sitúan entre las 100 europeas más innovadoras. Son la Universitat de Barcelona (posición 75), la Universitat Politècnica de Catalunya (81), la Universitat de València (92), la Universitat Politècnica de València (95) y la Universitat Autònoma de Barcelona (número 100 de Europa). En el ámbito europeo, las tres primeras universidades del ranking son la KU Leuven Belgium, la University of Erlangen Nuremberg Germany y el Imperial College London United Kingdom.



Para establecer esta clasificación de las universidades europeas más innovadoras, Reuters News se ha basado en datos compilados por Clarivate Analytics y diversas de sus plataformas de investigación como Incites, Web of Science, Derwent Innovations Index, Derwent World Patents Index y Patents Citation Index.



En cuanto a la metodología utilizada por el Reuters Top 100, se han tenido en cuenta el volumen y éxito de las patentes, el número de patentes mundiales y las citas y el impacto que estas han recibido.

También el porcentaje de patentes citadas, el impacto de las citas de artículos en patentes, el impacto de las citas de artículos para la industria, el porcentaje de artículos de colaboración con la industria y el total de artículos de la Web of Science Core Collection. Estos indicadores se ponderan por igual, excepto el Impacto de Citación de Patente y Porcentaje de Patentes Citadas, con el 50 % de ponderación cada uno.