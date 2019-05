La primera diputada sorda en las Corts pide dos intérpretes para trabajar "en igualdad"

Rompió barreras en favor de las personas con discapacidad auditiva en la Cámara Alta y ahora espera que el camino ya abierto no se angoste en su nueva etapa en la cámara de representantes valenciana. Pilar Lima (Unides Podem), inicia su camino «de regreso» a la política autonómica tras conseguir su escaño en las Corts Valencianes y lo hace pidiendo a la mesa de les Corts la contratación de dos intérpretes de lengua de signos para que su trabajo en el hemiciclo durante los próximos cuatro años pueda desarrollarse «en igualdad» con el resto de síndicos.

Lima, senadora por designación autonómica en funciones, acaba de presentar un informe de accesibilidad ante las Corts para asegurarse de que contará con estos dos recursos como medida de accesibilidad necesaria para su puesto de trabajo no solo durante los plenos, sino también en reuniones, comisiones de trabajo, entrevistas o cualquier otra área.

«En el Senado desde los inicios fue todo fácil, no pusieron trabas», recuerda la diputada electa, salvo por un problema en el verano de 2017 que decidieron no sustituir a una de las dos intérpretes pese a que había agenda política. El desencuentro se salvó rápido. Lima confía en que en Corts se siga la misma tónica.

En su informe la diputada electa recuerda la importancia de que estas dos personas (hace falta que sean dos ya que la interpretación requiere «de gran concentración y se deben ir relevando cada 20/30 minutos») tengan la formación adecuada, experiencia en el ámbito político por la complejidad de los «signos temáticos» y que haya «sinergia» con ellas para que la traducción sea lo más ajustada posible. «Necesito a intérpretes de confianza, que me conozcan, que sepan por dónde iré, que haya confianza política... Que velen por mí. Porque es fácil meter la pata con un malentendido», explica la podemita.



El lugar es importante

Además, Lima pide que no se decida «por ella» qué ubicación ocuparán ella y los intérpretes en el hemiciclo ya que deben estar «perfectamente visibles» para ella algo «de vital importancia dado el poco espacio del salón de plenos». Durante estos cuatro años en el Senado se ha podido ver a Lima dirigiéndose a la cámara con sus dos intérpretes asignadas en la bancada de delante suya y giradas hacia ella (dando la espalda a la mesa) para recoger de la mejor manera posibles sus intervenciones mientras las interpretan a lenguaje oral. En las Corts, la disposición debería ser la misma

La petición ya está cursada -se hizo efectiva la semana pasada- y ahora queda que las Corts respondan. La diputada electa de Unides Podem espera que se resuelva antes de la constitución de las Corts el próximo jueves 16 de mayo porque quiere que su promesa como diputada la haga «quien yo quiera. Necesito intérpretes de confianza. Si las Corts piensan enviarme a alguien de no sé dónde, no aceptaré por dignidad. Es como que me impongan la silla de ruedas que no he elegido yo» ya que las intérpretes designadas por el Senado acaban su contrato este jueves.