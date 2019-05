Una red de rutas ciclistas con 2.300 km nuevos

La Generalitat ha planificado una red de rutas ciclistas con más de 2.300 kilómetros nuevos que pretenden «vertebrar la Comunitat» y profundizar en la movilidad sostenible. La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, presentó ayer esta iniciativa, la Xarxa d'Itineraris No Motoritzats (XINM), que ha elaborado por primera vez la Administración autonómica para planificar y desarrollar una red de itinerarios y rutas ciclopeatonales en toda la Comunitat Valenciana.

No es la primera vez que la conselleria anuncia esta red, que se persigue desde hace décadas, aunque aún no se ha conseguido realizar un malla que conecte las áreas metropolitanas y permita los trayectos en bicicleta, no sólo para el ocio, sino también para los trayectos laborales.

El estudio realizado plantea la construcción de 2.300 kilómetros nuevos de rutas ciclopeatonales que vertebrarán la C. Valenciana y potenciarán la movilidad sostenible en todo el territorio. «Con esta propuesta, el 92 % de la población de toda la Comunitat tendrá conexión con itinerarios ciclistas», indicó Salvador, quien añadió: «Estamos sentando las bases de la movilidad sostenible del futuro».

Estos 2.300 kilómetros nuevos de rutas se añadirán a los más de 1.017 que hay en la actualidad en marcha, lo que supondrá que con las actuaciones que se prevén en la XINM se alcancen 3.360 kilómetros en toda la Comunitat con más de 289 Ciclo-Rutas que darán servicio a 274 municipios y más de 4,6 millones de habitantes.

La inversión estimada en el estudio para realizar las actuaciones asciende a aproximadamente 141 millones de euros y se podrá acometer a través de la colaboración de las distintas Administraciones implicadas así como con fondos europeos, ya que muchas de ellas cumplen los requisitos para acceder a fondos como los Feder.

Con la nueva red que plantea la Generalitat se podrán completar y unir los itinerarios existentes, ya que, muchos de ellos no tienen continuidad entre sí formando una malla inconexa; también se facilitará el acceso directo entre poblaciones y a los nodos atractores permitiendo en muchos casos la intermodalidad con transporte público y dar más permeabilidad a grandes infraestructuras como carreteras, autovías o ferrocarril.



Mejorar la movilidad sostenible

El objetivo de la conselleria es «elaborar una red con itinerarios cotidianos que mejoren la movilidad sostenible diaria pero también itinerarios recreativos de media y larga distancia como Eurovelo o las vías verdes y la Vía Litoral», explicó Salvador. De esta manera, «ofrecemos al usuario una red completa, segura y cómoda como una auténtica alternativa atractiva a la movilidad tradicional».

Para ello, la Generalitat primero ha elaborado un inventario digital de todas las vías de carácter interurbano existentes en el territorio, con independencia de la titularidad de la vía, y así se ha realizado un diagnóstico adecuado y se han identificado los problemas y las carencias. Con este inventario, la conselleria ha elaborado un catálogo que en un futuro será accesible a través del visor cartográfico de la Generalitat con información de interés para los usuarios y que dispondrá de fichas de cada itinerario.

La consellera de Obras Públicas y Vertebración de Territorio señala que desde 2015 «se ha avanzado en la vertebración del territorio y en la movilidad sostenible: hemos movilizado más de 71 millones de euros para impulsar más de 200 nuevos kilómetros de carril bici. Ahora con la XINM continuamos avanzando para ser un referente en movilidad sostenible».