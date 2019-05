Advierten a la Conselleria de Sanidad del deterioro de la limpieza en hospitales

Trabajadoras de la limpieza de hospitales y centros de salud de la provincia de València han presentado un escrito a la Conselleria de Sanidad en el que alertan del deterioro que ha sufrido la asepsia en los centros por optar por contratas a la baja que después «no cumplen con lo pactado, recortan en sustituciones, personal y material».

Según apuntan las firmantes, limpiadoras e integrantes de los comités de empresa de, entre otros, los hospitales de La Fe, Doctor Peset, Clínico u hospital de Xàtiva, si se opta por seguir contratando en base a criterios económicos (el 60 % de la puntuación es la oferta) se seguirá generando «precariedad, falta de higiene y mal servicio» como ahora. De hecho, piden directamente a la administración que rebajen el peso que la oferta económica tiene a la hora de seleccionar a las nuevas empresas de limpieza y proponen una plantilla mínima a tener en cuenta en cada centro para evitar que se mantenga esta situación.

Además de exigir más personal y que puntúe menos la oferta económica, demandan que los sistemas de control de la administración sobre las contratas sea «real» ya que ahora es «insuficiente» y se sobrecarga a la plantilla existente sin sustituir permisos o vacaciones. Esta sobrecarga «repercute en el centro por la baja calidad del servicio», que ha provocado quejas y protestas.

Riesgos de contaminación

Los trabajadores alertan además de los riesgos de «infección y contaminación cruzada» que existen por la precarización de los trabajos, tanto por la falta de materiales como por la imposición de realizar tareas que, entienden, ni les corresponden ni están cualificados para hacerlos.

«Pese a que se incluía en los pliegos no disponemos de material desechable para limpiar, por ejemplo, zonas en aislamiento con el riesgo que hay de provocar focos de infección. Lo que hacemos ahora es tirar el material que usamos para estas zonas pero no es desechable», explicó una de las portavoces de los firmantes. De igual manera, denuncian que por la saturación no solo de su colectivo sino también el del resto de profesionales sanitarios de los centros, han asumido tareas como la limpieza de mesas de quirófano, de partos o superficies de unidades de trasplantes que, en principio, necesitan «una asepsia alta» y un protocolo y productos de desinfección específico.

«De eso, antes, se ocupaban los auxiliares de enfermería que están formados pero ahora nos ocupamos nosotros cuando no se debería. Solo recibimos cursillos de limpieza pero no tenemos formación especial y puede haber riesgo de contaminación o infecciones», apunta.

El escrito llega mientras la administración sanitaria está trabajando en el nuevo contrato de limpieza de hospitales ya que está cercano a vencer el que se convocó en 2015 por un valor de 338 millones de euros para un periodo de cuatro años. Aquella contrata, que ya resolvió el actual Consell, la ganaron, entre otras, empresas como Eulen, Clece, Valoriza Facilities o ISS Soluciones de Limpieza que, a su entrada, subrogaron al personal de limpieza de cada uno de los centros y que ahora reclamana cambiar las reglas del juego para mejorar la calidad del servicio.