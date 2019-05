Querella de las "olas de calor"

En las últimas horas muchos medios de comunicación están aprovechando el filón del primer envite cálido del año. Algunos titulares se han referido al repunte de temperaturas anómalo, que no extraordinario, como ola de calor. Si esta acepción pudiera interponer una querella, lo haría. Por mencionar su nombre en vano. Mucha gente está deseando sacar las chanclas y el bañador, por eso han brotado, como flores de mayo, los titulares «salvavidas». La lástima es que, con la ambición de recoger polizones, las noticias se han saltado unas cuantas definiciones básicas, entre ellas la de ola de calor. No se puede tildar de ola a cualquier secuencia de días cálidos, hay unos criterios establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para que haya una ola de calor al menos un 10 % de los observatorios del territorio nacional debe sobrepasar, en tres días consecutivos, los registros propuestos por la AEMET como umbral. Y este último se apoya en las temperaturas más altas de julio y agosto, ahí es nada. Por ejemplo, en la ciudad de València el mercurio debe superar los 34,4 ºC en tres días consecutivos, en Castellón los 32,6 ºC y en Alicante los 34 ºC. Ayer los observatorios de la red AVAMET (avamet.org) en la capital del Túria en ningún caso sobrepasaron los 33 ºC. Que son muchos, pero insuficientes. Y la coartada para el resto del país tampoco es válida, porque este fin de semana las temperaturas máximas no superarán el «percentil» en un área extensa.

Vista la definición, es poco aconsejable recurrir a «ola de calor» si las predicciones no son claras y unánimes. Incluso se debería esperar a tener los datos o la confirmación oficial. Al hilo de esto último, ayer la temperatura mínima en la ciudad de Valencia fue de aúpa para las fechas que corren, y sí estuvo avalada por la AEMET. El observatorio de Viveros no bajó de los 21,2 ºC en toda la madrugada. No registraba una mínima tan alta a estas alturas del año desde 1961. Ahora este dato puede resultar sobresaliente, pero a mediados de agosto sería gloria bendita, cuando arrojan una media de 21,9 ºC. Las comparaciones son odiosas. Hoy el ambiente será más llevadero en la vertiente mediterránea, con temperaturas acordes a la estación que transcurre, la primavera, que aún deparará alguna sorpresa. De momento, la semana que viene volveremos a sacar la manga larga -fina-.