Cotino llega para declarar por las irregularidades en la visita del papa Benedicto a València

El expresidente de las Corts y exvicepresidente de las Corts, Juan Cotino, ha llegado esta mañana en torno a las 9.00 horas a la Ciudad de la Justicia de Valènica para declarar como investigado por las irregularidades en la organización de la visita del papa a València en 2006. Cotino no ha querido hacer declaraciones. "Buenos días, no voy a decir nada. Si me dejan pasar para que no llegue tarde", ha dicho rodeado de una nube de cámaras y periodistas.

Junto a Cotino también está citada hoy Henar Molinero, exalto cargo del Consell y que ejercía de secretaria de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.

Las comparecencias se celebran después de dos retrasos, solicitados por las defensas, ya que se deberían haber producido el pasado mes de enero.