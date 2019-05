Los municipios valencianos en los que cortarán la luz en los próximos días

La compañía eléctrica Iberdrola Distribución Eléctrica ha anunciado que hoy interrumpirá temporalmente el servicio de suministro eléctrico en determinadas localidades debido a la realización de diferentes tareas encaminadas a "mejorar la calidad del servicio" que presta a sus clientes, tal y como aseguran desde la empresa.

En concreto, los cortes de suministro se desarrrollarán durante cinco días a partir del 20 de mayo de 2019. Durante esta jornada se interrumpirá de manera temporal la llegada del fluido eléctrico en Albalat de la Ribera, Guadassuar, La La Pobla de Vallbona, Paterna, Requena y Tavernes Blanques.



En concreto, y con detalle, este es el listado de municipios al completo:

20 de mayo, entre 8.30 y 12.30 (Cm de la Dulay Adyacentes)20 de mayo, entre 8.30 y 12.30 (C/ San Jacinto, Sant Andreu, Av. Primero de Mayo y Adyacentes). También el 21 de mayo, entre 8.30 y 12.00 (C/ Viriato, Barranco del Sau, Avda. Vicente Mortes Alfonso)20 de mayo, entre 12.30 y 16.30 (C/ Poeta Llorente, La Parra, C/ Verge del Rosari y Adyacentes). También el 21 de mayo, entre 8.30 y 12.30 (C/ La Unión, Burjassot, Real y Adyacentes)20 de mayo, entre 8.30 y 12.30 (C/ Gran Vía Ermita, Ribera del Júcar y Adyacentes)20 de mayo, entre 9.00 y 17.30 (C/ García Montes, La Fortaleza, Castillo, Fuencaliente, Rozaleme y Adyacentes). También el 21 de mayo, entre 8.30 y 18.30 (C/ García González, Bodegas, Las Cruces, Poblete, Somera, Valencia, Desamparados, Batanejo, Caracuesta, Libertad, Valdepeñas, La Rioja y Adyacentes). Además, el 22 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (C/ Cura Palanca, Música Chapi, Zorrilla y Adyacentes)20 de mayo, entre 8.30 y 14.30 (C/San José, Mar, Castelló y Adyacentes)21 de mayo, entre 8.30 y 13.30 (Saboya, Milagro)21 de mayo, entre 00.05 y 08.00 (Ceramista Gimeno, Dr. Carlos Caballé Lancry, Murla, Carrer Malilla, Pianista Amparo Iturbi, Peris y Valero y Adyacentes). Además, el 22 de mayo, entre 00.01 y 08.00 (Cura Palanca, Músico Chapi, Zorrilla y Adyacentes). También, 23 de mayo, entre 00.01 y 08.00 (C/ Industria, Maestro Valls, Av. Puerto). El 24 de mayo, entre las 08.30 y las 12.30, también se realizarán cortes.22 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (Albarración, Solidaritat, Santísimo Cristo y Adyacentes)22 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (Rambla Ahillas, Proyecto 9, Proyecto 11, Arrabal, Mª Antonia Clavel, Azoque, Pico del Remedio y Adyacentes)22 de mayo, entre 08.30 y 13.30 (C/ Valencia, Castellon, Maestro Serrano y Adyacentes) Además, 23 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (Riu Turia, Av. Parc, Edeta y Adyacentes)22 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (C/ Poble Blanc, Villamar, Ur. Playa - Puig y Adyacentes)22 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (C/ Arcos de los Naranjos, Esteban Esteve Jorge, De la Cautiva)23 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (C/ Ferrocarril d'Alcoi, Alfauir, República Argentina y Adyacentes)24 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (Advocat Fausto Caruana, Vicente Aleixandre, Azorín y Adyacentes)24 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (Nou d'Octubre, Villelaure, Antonio Molina y Adyacentes)24 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (De la Vinya, Tarongers, Pins y Adyacentes)24 de mayo, entre 08.30 y 12.30 (Industria Nuevo Tollo y Adyacentes)