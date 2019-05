Escolares contra la guerra a la infancia

Más de 300 menores de cuatro colegios valencianos (CEIP 103, Nuestra Señora de Fátima, Santa Teresa de Jesús y Sagrado Corazón de Jesús-Carmelitas) participaron ayer en la campaña internacional de Save the Children 'No a la guerra contra la infancia', desarrollada en cinco ciudades de España y 45 países del mundo; para reclamar que se detengan los conflictos armados y que estos no afecten a la infancia para que «no condicione su presente y no arruine su futuro». En el marco de la celebración del centenario de la ONG, Save the Children organizó ayer un acto en los Jardines del Río Turia, junto al Puente de Monteolivete.