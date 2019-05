¿Qué piensan los alumnos de la Politècnica de sus mejores profesores de instituto?

Por segundo año consecutivo, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha premiado a 50 docentes de ESO, Bachillerato y FP brillantes a partir de una encuesta realizada entre los alumnos de primero. Estos son algunos de los motivos por los que los estudiantes no olvidarán a estos docentes que les han cambiado la vida:



Marcela Arana García. Profesora del IES El Clot (València)

"Maestra excelente. Aparte de impartir su asignatura de manera brillante, siempre se preocupa de sus alumnos, buscando la manera de ayudarles y aconsejarles. Más que profesora hizo de madre de todo el instituto."



Sonia Argente Fuertes. Profesora IES Patraix (València)

"Profesora divertida a la par que seria en su trabajo, que se esforzó por que aprendiéramos química de la forma más práctica."



María José Asensio Berlanga. Profesora IES Barri del Carme (València)

"Hem va ajudar en els moments de indecisió, mostrant-me que -elegira el que elegira- seria bona pel meu esforç i dedicació, que en gran part va inculcar-me ella. La recordaré sempre com la persona que va creure en mi i en el meu treball."



Manuel Barrios Roig. Profesor del IES Hort de Feliu (Alginet)

"Un professor que s'implica; li agrada ensenyar i te recolza."



Rosa Bens Catalá. Profesora de Salesianos San Antonio Abad (València)

"Rosa vive con pasión la asignatura; siempre estaba alegre y con ganas de que nos fuéramos a casa sabiendo algo más. Ella supo sacar lo mejor de mí en su asignatura. Sin duda, la considero un ejemplo a seguir en la vida. Fue toda una motivación para mí."



Yolanda Blasco Casas. Profesora IES María Moliner (Port de Sagunt)

"Muy organizada. Te explica y te hace entender el temario de manera que lo comprendes y te gusta, y de verdad que lo consigue. Las clases se hacen muy amenas, porque consigue que te guste lo que imparte."



Nicolau Borja Sanz. Profesor del IES Bellaguarda (Altea)

"Aquest mestre no em va motivar a estudiar aquest grau, em donà forces i ganes d'aprendre allò que m'agrada en aquesta vida, que és la ciència."

"El éxito de muchos de los alumnos, la satisfacción de superar un curso tan difícil como Segundo de Bachillerato, se lo debemos a él. Nos apoyó muchísimo y nos facilitó un montón las cosas".



Francisco Calabuig Beneyto. Profesor de La Salle (Paterna)

"Es un profesor diferente, no sólo enseña la materia, enseña lecciones de vida y se preocupa por sus alumnos, y creo que eso es lo que lo hace tan especial."

"Excelente profesor y persona."

"Se lo merece todo. Muchos años de dedicación y esfuerzo con chavales."

"Magnífico profesor. Un gran ejemplo a seguir."



José Manuel Chenoll Lozano. Profesor del IES Mestre Esteve (Catadau)

"Desde que nos impartió la asignatura, intentó motivarnos con conocimientos complementarios, como el uso de drones, robots y programación; siempre desde el punto de vista del trabajo en equipo."



Salvador Daròs Pallarés. Profesor del IES Honori Garcia (La Vall d'Uixó)

"Gran hombre, mejor persona. Es un referente incondicional sin miedo al futuro que nos apoyó en todo momento. Un genio de la probabilidad de la vida."



Carmen Ferrando Barberá. Profesora del IES Blasco Ibáñez (Cullera)

"Una gran profesora que me abrió el mundo de la genética, me hizo reflexionar sobre los problemas actuales éticos, me hizo creer en mí mismo, me dio la confianza que necesitaba y me ayudó en todo momento a poder llegar adonde estoy."



Miguel Gea Milvaques. Profesor del IES Montdúver (Xeraco)

"Eres un crack."



María Teresa Jiménez García. Profesora del IES Moixent

"Amb ella hem après a fer del món un lloc millor. Es preocupava perquè aprenguérem bé la lliçó i ens inculcava molts valors."



Mamen Manzano Fernández. Profesora del IES La Nía (Aspe)

"No solo fue una maravillosa profesora, sino que también me orientó y apoyó en mis decisiones futuras."



Carmen María Belmonte. Profesora del IES Lluís Vives (València)

"Es una profesora maravillosa. Hace las clases entretenidas e interesantes, aporta datos de interés de la asignatura y se nota que vive por y para ello. Además, tiene un trato ejemplar con los alumnos."



José Antonio Marqués Marzal. Profesor del IES José Vilaplana (Vinaròs)

"És el millor professor que he tingut."

Alfredo Martínez Pérez. Profesor del Colegio El Pilar (València)

"Se dedica a cada alumno como si fuéramos de su familia. Siempre tiene palabras de aliento cuando las cosas no van bien. Sabe sacar lo mejor de cada uno y nos incita a superarnos en todos los aspectos de nuestra vida."



Jesús Mena Carrasco. Profesor del IES Sixto Marco (Elx)

"Para mí y para la mayoría de mis compañeros del ciclo superior, ha sido el mejor profesor en todos los aspectos. ¡Gracias, Mena!"



Mª José Montesinos Puig. Profesora del Colegio Guadalaviar (València)

"Su forma de dar las clases era muy innovadora, nunca te aburrías. Gracias a ellas empecé a ver las matemáticas divertidas y me interesé por las ingenierías."



Sergio Navarro Matutano. Profesor de Salesianos S. Juan Bta. (Borriana)

"Sabía mantener al alumno entretenido y atento a la vez. Conseguía que los alumnos consiguieran un gran nivel de conocimiento sobre su asignatura, y lo más importante: te motivaba para que también aprendieras por ti mismo."

"En clase explicaba las cosas y lo escribía todo en la pizarra. Nosotros tomábamos apuntes. Al terminar nos decía: 'Muy bien, chicos, os he colado dos mentiras. En casa, tenéis que descubrir cuáles son y por qué motivo.' Y claro, en casa, revisábamos todo tratando de encontrar los gazapos, pero muchas veces no lo descubríamos y, al día siguiente, le tocaba explicárnoslo. Cosas así, su interés para que aprendiéramos por nuestra cuenta, me han marcado para siempre."



Adelina Osorio López. Profesora del IES Mediterráneo (Torrevieja)

"Es una profesora brillante, porque valora a cada alumno, conoce los defectos del sistema educativo y los supera, consigue que los alumnos aprendan de verdad y lo disfruten. Ella nos ayuda a seguir motivados y gracias a sus clases podemos recordar que aprender es un placer."



Jesús Pinel Pedrero. IES El Ravatxol de Castellar-l'Oliveral (València)

"Se portó no sólo como un profesor, sino que ayudaba a sus alumnos en todo lo que podía, poniendo su apoyo en nuestras manos."



Marcos Ruiz Gómez. Profesor del IES Cid Campeador (València)

"Aconseguia captar l'atenció dels alumnes i va fer que isquera amb un 9 a la Selectivitat, havent suspès Matemàtiques en primer de Batxillerat."



Josefina Santacreu Boronat. Profesora del IES Verge del Remei (Alicante)

"Nos metía mucha caña, porque era una profesora dura. Pero era muy motivadora. Siempre estaba ahí, para lo que necesitaras. Fue muy guay, muy buena maestra. Siempre animándonos a todos a hacer lo que queríamos."



Juan Vte. Torres Alegría. Profesor Centro Educativo Adventista (Sagunt)

"Una preparación excelente, completa y práctica. Con conocimiento extra al requerido."



Javier Vargas. Profesor del IES Les Dunes (Guardamar del Segura)

"No sólo es el mejor docente que he conocido, sino que también es un físico que nunca deja de aprender, de divulgar y de intentar que sea accesible a sus alumnos. Gracias a él, hemos visto que las matemáticas y la física pueden ser increíblemente bonitas."