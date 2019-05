Santa Cecilia de Yátova gana la Sección Segunda del Certamen de Bandas

La primera jornada del Certamen de Bandas de Música de la Diputación de València concluyó con la victoria del Centro Instructivo Musical Santa Cecilia de Yátova, dirigidos por José Manuel Alarcón, en la Sección Segunda, para agrupaciones musicales de más de 70 músicos y músicas. Los de Yátova se alzaron con el primer premio, con mención de honor, mientras que la Unió Musical Santa Cecília de Canals y la Associació Cultural Tot per la música d'Ontinyent se hicieron con el segundo premio de la sección. El jurado, formado por profesionales del mundo de la dirección y la composición, valoró diversos aspectos técnicos de la interpretación de las tres bandas de música que competían en la sección segunda. Las sociedades musicales que competían tenían que interpretar la obra obligada de la sección, Díptico sinfónico, de Salvador Chuliá Hernández, además de un pasodoble y una obra libre de su elección.

El CIM Santa Cecilia de Yátova cerró las actuaciones de la Sección Segunda interpretando el pasodoble Laura Fabra, de Santi Miguel Alarcón, y la obra Cervantes ejemplar (Temps I i III), de Enrique de Tena, además de la pieza obligatoria. La agrupación musical, dirigida por Juan Manuel Alarcón García, logró el primer premio con mención de honor. El CIM Santa Cecilia de Yátova fue fundado en 1982 y cuenta, en la actualidad, con una plantilla de 85 músicos y músicas y una escuela con más de 60 alumnos y alumnas. El centro ya ganó este Certamen de Bandas de la Diputació en 1999 y en 2006, así como el segundo premio en 1992.

El segundo lugar de la Sección Segunda fue compartido por las otras dos agrupaciones musicales que competían en la categoría. Por un lado, la Unió Musical Santa Cecília de Canals, dirigida por Josep Ros García, que fue la encargada de abrir la competición Lo hizo con la interpretación del pasodoble «José Arnau el més gran», del propio Ros García, y la obra The year of the Dragon, de Philip Sparke, así como la obra obligada de la sección, que los ha hecho valedores del segundo premio de la sección.

Un segundo premio compartido con los músicos y músicas de la Associació Cultural Tot per la Música d'Ontinyent, con Jordi Soler i Carbó de director, que, además de la pieza obligada de la sección, interpretó el pasodoble «Miriam Martínez», de Mario Roig Vila, y la obra libre Taj Mahal, de Hugo Martínez Chinesta.

El certamen se reanuda hoy, desde las 10:30 horas, con las bandas de las secciones Tercera, Primera y Especial.