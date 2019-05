La reflexión pendiente en Compromís

Uno de los debates internos que Compromís tendrá que abordar cuando concluya la campaña electoral de las elecciones europeas y municipales es si el rechazo a alianzas con formaciones como Podemos, ubicadas en su mismo espacio político, ha resultado o no una buena estrategia.

Compromís se ha llevado todo el desgaste electoral en las generales tras su negativa a impulsar nuevas alianzas con la formación de Pablo Iglesias, un rechazo que en el partido morado interpretaron como un desprecio y que motivó el enfado y el distanciamiento de su líder estatal, muy molesto después de que Compromís le abandonara en 2016 y se marchara al grupo mixto en cuanto aterrizó en el Congreso y se desmarcara de nuevas confluencias.

Sin embargo, mientras Unidas Podemos ha conservado en las generales los cinco diputados valencianos que obtuvo en 2016, Compromís, que prefirió ir en solitario, se hundió y pasó de cuatro diputados en Madrid a solo uno. «Tal vez hemos actuado con un poco de prepotencia», admitía estos días en privado un cargo de la coalición. «Era muy complicado ir juntos a las generales y separados a las autonómicas cuando las elecciones se celebraron el mismo día; el electorado podría no entenderlo», decía Joan Baldoví (que se queda solo en Madrid) en plena campaña electoral.

Pero ayer mismo, la lideresa de Compromís, Mónica Oltra, preguntada en una entrevista en Europa Press sobre si fue un error no ir en confluencia con Podemos a las generales a la vista de los resultados reabrió este debate sobre las confluencias al asegurar que la coalición siempre ha sido «un proyecto de suma y cuando lo hacemos siempre avanzamos».

«Esa es una reflexión que se tendrá que hacer -añade Oltra- pero no antes de las elecciones del 26 de mayo, porque tendremos que ver el panorama global que queda», añadió.

Con todo, Oltra invita a los suyos a repensar el tema de las confluencias: «Tenemos que reflexionar en el futuro sobre lo que nos ha caracterizado siempre a Compromís, que hemos sabido acordar, sumar, crecer, y seguro que será una línea de pensamiento cuando nos sentemos a analizar».

En las generales de 2015, la confluencia de Compromís y Podemos (És el Moment) sumó el 25% del voto con 673.549 apoyos y nueve diputados. En la repetición (junio de 2016) y con la suma de EUPV, A la Valenciana perdió 13.000 votos, pero conservó nueve diputados, lo que permitió a Compromís disponer por primera vez de cuatro. Ahora en solitario, la lista de Baldoví logra solo uno.



Gobierno «a la valenciana»

Mientras, sobre la formación del futuro Gobierno en España Oltra abogó por un acuerdo «a la valenciana», matizando que no ya tanto por quién está dentro o no del Ejecutivo de Sánchez, sino también porque los gobiernos plurales son mejores que los monocolor, y por el contenido, ya que el «qué», es lo relevante. Oltra no escatima críticas a Sánchez por retrasar medidas como eliminar copagos, la ley mordaza a la reforma laboral.