Puig cree que Sánchez tiene "encarrilado" el nuevo modelo de financiación

El presidente de la Generalitat en funciones y líder del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que el presidente del Gobierno y del PSOE, Pedro Sánchez, tiene "encarrilado" el cambio del modelo de financiación autonómica dentro de su "agenda de prioridades", como trasladó este martes en una reunión con los nuevos diputados y senadores elegidos en las generales del 28 de abril.

Puig ha defendido que hay una "sintonía clara" con el Gobierno de España en que "esta legislatura debe ser la del cambio de financiación", como ha recordado que garantizaron "con total claridad" en actos de campaña en València tanto el propio Sánchez como la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, o el presidente del Senado, Manuel Cruz (PSC).

Como objetivo, ha situado que "se atienda el problema territorial más allá de Cataluña", para lo que ha destacado que la financiación autonómica fue uno de los compromisos de Sánchez en el mitin de cierre de la campaña del 28A en la capital valenciana y que lo volvió a apuntar como meta este sábado en Alicante.

En el caso de la ministra de Hacienda, ha subrayado que en un encuentro del PSPV con empresarios dijo la semana pasada "con total claridad que está encarrilado" el cambio de modelo. "Por lo menos en lo que es la agenda de prioridades va a estar la financiación", ha aseverado este miércoles a preguntas de los periodistas antes de un acto electoral del PSPV de València.

Sobre la exigencia de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, de que Compromís y Unides Podem no apoyen su investidura "si no hay un compromiso firme, cuantificado y definido en el tiempo" del cambio de modelo de financiación para la Comunitat, Puig ha ironizado que es consciente de que la 'popular' no va a respaldarle como 'president'.

Mientras tanto, "los otros partidos tomarán las decisiones en función de lo que piensan que es mejor para la Comunitat Valenciana, no en base a lo que piensa Bonig". Le ha instado así a "pedir decencia a quienes son sus interlocutores en Madrid", en referencia a la candidata autonómica del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Espera un "aliado" en Madrid

"Afortunadamente, el domingo espero que haya un presidente en Madrid, Ángel Gabilondo (PSOE), que sea un aliado nuestro, porque tenemos que hacer muchas cosas en Madrid y tenemos que hacerlas en positivo", ha manifestado. Más allá de la capital, ha confiado en que el 26M supondrá "una alcaldesa en València -la socialista Sandra Gómez- y una realidad diferente y positiva en toda la comunidad y en España".

Por otro lado, preguntado por la postura de Gómez y del alcalde de València y candidato de Compromís, Joan Ribó, de que València "no sea un cromo" para la negociación del nuevo pacto del Botànic PSPV-Compromís-Unides Podem, Puig ha sostenido que se trata de "dos espacios políticos autónomos". "Obviamente, nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer", ha garantizado.

A cuatro días del 26M, ha asegurado que "los ciudadanos de València van a decidir el domingo quién es el alcalde o la alcaldesa". "Desde luego, como demócratas por encima de cualquier cosa, lo vamos a apoyar", ha enfatizado, y ha confiado en que comience "una nueva etapa lid por Sandra Gómez como alcaldesa"