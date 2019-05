Acció Cultural celebra que el Jurídic avale el requisito

Acció Cultural del País Valencià se pronunció ayer respecto al dictamen del Consell Jurídic Consultiu para celebrar que el órgano avale el requisito lingüístico en la Ley de Función Pública. Estiman que la «observación esencial» del CJC solo se refiere a que una ley no puede predecir el incumplimiento de sus artículos, ya que la cláusula dice que si en un año no hay un decreto oficial sobre el nivel lingüístico en cada escala funcionarial, se aplicará la tabla de niveles recogidos en la Ley de Función Pública. Para ACPV, el informe es positivo porque no es contrario a que el valenciano sea obligatorio entre los funcionarios y se garantice el derecho de los valencianoparlantes a ser atendidos en su lengua