"Pasaporte" para estudiar en el extranjero para 111 alumnos de la Politècnica

Un total de 111 estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV) continuarán sus carreras universitarias en el extranjero gracias a Santander Universidades. Como ha subrayado el rector de la UPV, Francisco Mora, durante el acto de entrega de las credenciales, "este programa pone en valor la estrecha colaboración que la UPV mantiene con Banco Santander desde hace 19 años y promueve el intercambio del alumnado, contribuyendo así a su desarrollo personal y profesional".

Por su parte, para el director territorial València-Murcia de Banco Santander, Antonio Valldecabres, "este convenio nos ayuda a trasladar una parte de lo que recibimos de la sociedad. Somos un banco totalmente responsable y muy enfocado, en este caso, a la educación superior".

Del total del alumnado de la Politècnica seleccionado, 24 estudiantes han obtenido una ayuda correspondiente al Programa Becas Iberoamérica Santander Grado. Con esta iniciativa, el Santander busca reforzar la movilidad y el intercambio de estudiantes de grado entre universidades iberoamericanas. La UPV participa desde 2009 en esta iniciativa y, hasta la fecha, se han entregado 209 becas dotadas con 3.000 euros cada una.

En la convocatoria de este año estaban disponibles 41 universidades de siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Antonio Ibars, alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, ha elegido para su estancia académica la Facultad de la Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. "Al final me decanté por la Fiuba, porque es una universidad muy buena y reconocida en el mundo", ha afirmado Ibars.

Por otra parte, en el transcurso de la entrega de credenciales, se han otorgado 87 becas correspondientes al programa propio de la Politècnica de València, Promoe, que permitirá al alumnado seleccionado realizar una estancia formativa en universidades de América Latina, Australia, Canadá, Corea, China, los Estados Unidos o Japón con las que la UPV tienen un acuerdo de cooperación.

Según el rector, Francisco Mora, "Promoe es un programa de excelencia, propio de la Universitat Politècnica de València, que fomenta el intercambio con instituciones académicas de prestigio en el ámbito no europeo y que cuenta con el apoyo económico de Santander Universidades, comprometido en la financiación de parte de las becas que concedemos".

Para el curso 2019-20, se ha dado la opción a las personas solicitantes de una beca Promoe de elegir entre 131 universidades. Silvia Sánchez, alumna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, obtuvo una beca Promoe en la edición anterior y cursó una estancia en la Universidad de Hokkaido, en Japón. "Ha sido una experiencia maravillosa, no solo por todo lo que he podido aprender, sino también por todas las personas que he conocido y por el futuro profesional que me ha abierto", ha declarado Sánchez.



Prácticas en empresa

Durante el evento, también se ha querido reconocer la labor por la empleabilidad desarrollada desde el Programa Becas Santander CRUE-Cepyme Prácticas en Empresas, orientado a complementar la formación universitaria del alumnado, acercándole al ámbito profesional y facilitándole de esta manera su posterior inserción laboral.

Para Azucena Sastre, alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, que realizó prácticas en Ibim Building Twice, "esta beca me dio la oportunidad de empezar a desenvolverme en un entorno de trabajo real y descubrir una nueva aplicación de la informática, porque esta compañía se dedica más a la arquitectura y me ha abierto un campo profesional nuevo al que poder dedicarme".

El Programa Becas Santander CRUE-Cepyme Prácticas en Empresas arrancó en el año 2011. Gracias a él, 173 estudiantes de la Politècnica de València han tenido la oportunidad de realizar prácticas profesionales en pymes, fundaciones, ONG y asociaciones sin ánimo de lucro.

En la actualidad, Santander Universidades mantiene más de 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas de 21 países.