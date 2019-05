En algunas ocasiones vengo oyendo que el que consiga trabajar en lo suyo no trabajará ya nunca más. Es decir, si consigues trabajo no sólo en aquello para lo que te has preparado sino en aquello que además amas profundamente el trabajo es casi ocio. Yo lo considero un poco exagerado porque, además, siempre puede haber un jefe por ahí que piense que no debe pagarte por tu trabajo, y eso tampoco es porque, a veces, precisamente el trabajar en lo que te gusta, puede hacerte especialmente productivo. Esto no es lo más frecuente, ni siquiera en el mundo de la docencia en el que me muevo, aunque debería serlo.

En el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja en Alcoi, y en otros parques naturales valencianos, y supongo que españoles, se organizan actividades de promoción de muy diversa índole que suelen tener bastante éxito. Yo suelo acudir con mi familia, especialmente con mi hijo, a las actividades vinculadas con la ornitología y lo hago tanto por él como por la especial habilidad comunicativa de quien monta estas actividades. Pep Cantó trabaja en el Parque desde hace 30 años y además de ser, entre otras cosas, un gran ornitólogo, tiene una capacidad de comunicación y de enganche con los más jóvenes muy especial. Además, es capaz de dibujar una gran cantidad de especies distintas de aves. Estando con él se da uno cuenta del valor de lo pequeño, de esas pequeñas aves que dan riqueza y biodiversidad a nuestros parques naturales. Es curioso, porque Pep, en su tiempo libre, también se dedica a la ornitología o a actividades relacionadas con la naturaleza, porque es lo que les pasa a este tipo de profesionales para los que su trabajo es también su pasión. Sin duda este tipo de profesional singular no es que no debería cobrar porque hace lo que le gusta, debería estar aún más valorado porque es una suerte contar con gente como él en esos puestos. Además, he tenido la suerte de trabajar con él y con otro gran profesional del Parque, Jordi Acosta, en temas que vinculan las lluvias de primavera, magnificas este año, con la mayor o menor capacidad reproductiva de las aves de estos espacios naturales mediterráneos.

Gracias a todos los «Pep» que son capaces de generar entre todos los públicos más amor y respeto por la Naturaleza que 100 campañas publicitarias.