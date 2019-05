Adiós primavera, hola verano

Dejamos atrás una primavera climatológica en la que hemos tenido de todo en lo que respecta a fenómenos meteorológicos en España, y especialmente en el litoral mediterráneo. Antes que nada, me gustaría aclarar que los climatólogos no utilizamos las estaciones astronómicas para realizar nuestros estudios, sino las climatológicas, que se dividen en función de la media de la temperatura y de la precipitación, también por la dinámica atmosférica. Así, para nosotros la primavera es una época de transición que abarca desde marzo hasta mayo, cuando las borrascas atlánticas dan paso a ondulaciones de la corriente en chorro que provoca una alternancia de días cálidos con otros frescos y tormentosos; mientras que los días van alargándose. Es una época en la que se puede esperar de todo, y es habitual que en estos meses se escuchen expresiones célebres como la de que el tiempo está loco o similares. Esta primavera climatológica de 2019 quedará en el recuerdo en algunas regiones del litoral mediterráneo por el gran temporal de levante que coincidió con los días fuertes de la Semana Santa. Una ruina para algunos (turistas, hosteleros, cofradías) y una bendición para otros (agricultores), ya que no hay que olvidar que el 2019 comenzó con meses en los que prácticamente no llovió a orillas del Mediterráneo. Pero arreglamos la situación en 72 horas con registros de más de 100 o 200 l/m2 (e incluso rozando los 400 en el norte de Alicante y sur de València). También hemos tenido viento, calor e incluso nieve. Pero lo importante es que ese temporal nos ha salvado de un verano duro, ya que la semana que viene comienza el verano climatológico, sinónimo de estabilidad y calor, salpicado con grandes sobresaltos (tormentas severas, pedriscos€). Y eso es lo que se ve hoy en los modelos, temperaturas al alza y dominio del anticiclón, con alguna tormenta dispersa. Al menos el Mediterráneo está todavía fresco (más que en los años anteriores en esta época), por lo que la brisa soplará aún fresquita.